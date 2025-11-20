Greg Lavin übernimmt die Rolle des CEO, während James Lovett in den Ruhestand geht und dem Vorstand des Unternehmens beitritt

Myonex, ein weltweit führendes Unternehmen für integrierte Lösungen im Bereich der klinischen Studienversorgung und kommerzielle Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass Greg Lavin, Chief Financial Officer (CFO), mit Wirkung zum 1. Januar 2026 die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen wird. Lavin ist ein erfahrener Manager mit langjähriger Erfahrung in der pharmazeutischen Dienstleistungsbranche, darunter in leitenden Positionen in klinischen Forschungsorganisationen, im Bereich präklinischer und Labordienstleistungen sowie in der Analyse von Gesundheitsdaten. Er tritt die Nachfolge von James Lovett an, der in den Ruhestand tritt und dem Vorstand des Unternehmens weiterhin mit strategischer Beratung zur Seite stehen wird.

Während seiner mehr als sechsjährigen Tätigkeit als CFO von Myonex hat Lavin eng mit Lovett zusammengearbeitet, um die Umwandlung des Unternehmens von einem Anbieter von Vergleichsprodukten zu einem integrierten Anbieter von klinischen Studien und kommerziellen Verpackungsdienstleistungen voranzutreiben. Bevor er zum Unternehmen kam, war Greg als Chief Financial Officer bei QPS Holdings LLC tätig, einer PE-finanzierten klinischen Forschungsorganisation, wo er nach einer Reihe globaler Akquisitionen die Integration und Umwandlung des Unternehmens leitete. Davor hatte Greg Führungspositionen im Finanzbereich bei den PE-finanzierten Unternehmen SDI, Inc. und SDI Health, LLC inne.

"In den letzten Jahren haben wir uns von einem Anbieter von Vergleichspräparaten zu einem integrierten Anbieter von Lösungen für klinische Studien und kommerziellen Verpackungsdienstleistungen entwickelt und dabei die Veränderungen in der Landschaft der klinischen Studien erfolgreich gemeistert", sagte Michael Cohen, Executive Chairman des Unternehmens. "Greg war eine treibende Kraft auf diesem Weg. Er kennt die Branche, versteht unsere Kunden und teilt unsere Vision. Seine Leidenschaft für die Chancen von Myonex auf dem Markt wird dazu beitragen, unsere Dynamik weiter auszubauen."

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die Nachfolge von James anzutreten und Myonex in die Zukunft zu führen", sagte Lavin. "James hat Myonex durch eine außergewöhnliche Wachstumsphase geführt. Ich freue mich darauf, mit unseren Teams auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um weiterhin patientenorientierte und kundenorientierte Dienstleistungen und Lösungen zu entwickeln."

Lovett kam 2017 zu Myonex und übernahm im Juli 2019 die Rolle des CEO. Während seiner Amtszeit eröffnete Myonex den neuen 65.000 Quadratfuß großen globalen Hauptsitz des Unternehmens in Horsham, Pennsylvania, USA, und startete CTRx ein Programm für Patientenverschreibungskarten/globale Apothekenabgabe/zentralisierte lokale Arzneimittelversorgung für klinische Studien. Er leitete auch die strategischen Übernahmen des Geschäftsbereichs klinische Studien und Arzneimittelgroßhandel der Hubertus Apotheke in Berlin, Deutschland, die nun als Myonex GmbH firmiert, der SaveWay Compounding Pharmacy in Newark, Delaware, USA, wodurch die Dienstleistungen im Bereich klinische Studien für Sponsoren und Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten ausgeweitet wurden, sowie von Creapharm Bio Pharma, dem Geschäftsbereich für klinische Studien, kommerzielle Verpackung und Distribution sowie Bioservices der Creapharm Group mit vier Standorten in Frankreich.

"Ich möchte Mike Cohen für die Gelegenheit danken, in einer so spannenden Phase der Unternehmensentwicklung Teil der Geschichte von Myonex zu sein", sagte Lovett. "Es war mir eine Ehre, mit einem so talentierten Team von Menschen zusammenzuarbeiten, die sich mit großem Engagement dafür einsetzen, innovative Lösungen anzubieten, um die Ziele ihrer Kunden bei der Entwicklung der Heilmittel von morgen zu unterstützen. Nachdem ich über sechs Jahre lang mit Greg zusammengearbeitet habe, freue ich mich darauf, zu sehen, wie er das Unternehmen zu weiterem Wachstum und Innovation führt."

"Wir sind James für seine Führungsrolle im Unternehmen und für sein kontinuierliches Engagement als Mitglied unseres Vorstands sehr dankbar", sagte Cohen. "Er hinterlässt uns eine starke Position, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, sodass wir unser umfassendes Lösungsangebot weiter ausbauen können, um den besonderen Herausforderungen der klinischen Studien unserer Kunden gerecht zu werden."

Myonex ist ein Branchenführer im Bereich der globalen Versorgung klinischer Studien und pharmazeutischer kommerzieller Dienstleistungen. Unsere integrierbaren Dienstleistungen und Lösungen helfen Partnern aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und CRO dabei, die Medizin voranzubringen, indem sie Zeit, Kosten und Komplexität reduzieren. Mit Standorten in den USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich gewährleistet unser umfassender, kundenorientierter Ansatz in Verbindung mit einem kompetenten Projektmanagement eine nahtlose Umsetzung in allen Regionen, optimiert die Effizienz der Lieferkette und passt sich den sich wandelnden Anforderungen von Studien oder Projekten an, während gleichzeitig Qualität, Flexibilität und globale Reichweite gewährleistet sind. www.myonex.com.

