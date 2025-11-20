DJ US-Jobwachstum im September stärker als erwartet

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das US-Jobwachstum hat im September die Erwartungen übertroffen, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Fed im Dezember weiter dämpfen dürfte. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 119.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 50.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 33.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für August nun einen Stellenabbau von 4.000 (vorläufig: Zuwachs von 22.000) und für Juli ein Stellenplus von 72.000 (vorläufig: 79.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote erhöhte sich im September auf 4,4 von 4,3 Prozent, während Ökonomen einen stabilen Wert vom 4,3 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stieg von 62,3 auf 62,4 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf 36,67 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,8 (3,7) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Nachdem der längste Shutdown aller Zeiten in den USA endlich beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die nachgelieferten Daten, da die Anleger weiterhin unsicher sind, ob die Fed im Dezember die Zinsen senken wird.

November 20, 2025 08:40 ET (13:40 GMT)

