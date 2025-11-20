© Foto: adobe.stock.com

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es am Ölmarkt wieder krachen wird. Die aktuelle Seitwärtsbewegung lässt bislang noch Spielraum für jedwede Szenarien. Die Warnzeichen mehren sich jedoch.Wann knallt es bei Brent Öl? Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Gegensatz zu Gold (Goldpreisschwäche als Chance) und Silber (Silber und Silberaktien vor Jahresendrallye?) wird Brent Öl seit geraumer Zeit von einem übergeordneten Abwärtstrend dominiert. Innerhalb dieses Abwärtstrends gab es immer wieder Seitwärtsbewegungen; so auch im August und September, als der Ölpreis zwischen 65 US-Dollar und 70 US-Dollar hin und her pendelte. Die damalige Range wurde …