Mainz (ots) -Woche 48/25Sa., 22.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 11.05 Uhr beachten:11.05 SOKO Wismar (VPS 11.10)11.50 heute Xpress (VPS 11.55)11.55 einfach Mensch (VPS 12.00)12.10 Die Teufelsfeder (VPS 12.15)13.45 Inga Lindström: Leg dich nicht mit Lilli an15.10 heute Xpress (VPS 15.15)15.15 Bares für Rares (VPS 15.20)16.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 16.15)(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 52/25Mo., 22.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 4.45 Uhr beachten:4.45 ZDF.reportage (VPS 4.44)Weihnachten XXL(Text und weitere Angaben s. Di., 23.12., 4.10 Uhr)5.05- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)5.30Di., 23.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:0.30 Megacity Rom (VPS 0.29)(Text und weitere Angaben s. Mi., 24.12., 2.35 Uhr)1.15 North Shore - Tod in Sydney (VPS 0.30)1.55 North Shore - Tod in Sydney (VPS 1.10)2.40 neoriginal (VPS 1.55)Springflut4.10 neoriginal (VPS 3.25)Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (3)4.55- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)5.35("ZDF.reportage: Weihnachten XXL" wird auf Mo., 22.12., 4.45 Uhr vorgezogen.)Mi., 24.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 2.35 Uhr beachten:2.35 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 3.20)2.50 Der Eisenhans (VPS 3.35)4.15- Astrid Lindgren: (VPS 5.00)5.35 Lotta zieht um("Megacity Rom" wird auf Di., 23.12., 0.30 Uhr vorgezogen.)Do., 25.12.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.35 Uhr beachten:5.35 Astrid Lindgren: (VPS 6.20)Pippi geht von Bord6.55 Astrid Lindgren:Michel bringt die Welt in Ordnung(Text und weitere Angaben s. Fr., 26.12., 10.30 Uhr)8.30 Die Schöne und das Biest(Text und weitere Angaben s. Fr., 26.12., 9.00 Uhr)10.00 Weihnachten in Rom (VPS 10.45/HD/UT)Gottesdienst und Segen Urbi et Orbi mit Papst Leo XIV.(Weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen."Lyle - Mein Freund, das Krokodil" verschiebt sich auf Fr., 26.12., 9.00 Uhr,"Dornröschen und der Fluch der siebten Fee" verschiebt sich auf Fr., 26.12.,10.35 Uhr.)Fr., 26.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 9.00 Uhr beachten:9.00 Lyle - Mein Freund, das Krokodil (VPS 8.59)(Text und weitere Angaben s. Do., 25.12., 7.40 Uhr)10.35 Dornröschen und der Fluch der siebten Fee(Text und weitere Angaben s. Do., 25.12., 9.15 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 12.05 Uhr wie vorgesehen."Astrid Lindgren: Michel bringt die Welt in Ordnung" vorgezogen auf Do., 25.12.,6.55 Uhr und "Die Schöne und das Biest" vorgezogen auf Do., 25.12., 8.30 Uhr)Woche 1/26Di., 30.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 5.20 Uhr beachten:5.20 Team NuggetsSing, Karla, sing!5.25- Team Nuggets (VPS 5.30)5.35 Der strenge Sheriff(Text und weitere Angaben s. Mi., 31.12., 5.30 Uhr)Mi., 31.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 5.35 Uhr beachten:5.35 Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing6.50 Magic Pranks (VPS 6.55)7.15 Magic Pranks (VPS 7.20)7.40 Bibi Blocksberg (VPS 7.45)8.05 Bibi & Tina - Einfach anders (VPS 8.10)9.45 Astrid Lindgren: (VPS 9.50)Michel muss mehr Männchen machen11.15 heute Xpress (VPS 11.20)11.20 sportstudio live (VPS 11.25)(Weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen."Team Nuggets: Der strenge Sheriff" wird auf Di., 30.12., 5.25 Uhr vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6162962