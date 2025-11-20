Der Bitcoin steht aktuell massiv unter Druck. Nun gibt es die nächste Schocknachricht für Investoren, denn es werden massiv Gelder abgezogen. Doch kommt es trotz der mannigfaltigen Probleme bei der Kryptowährung am Ende doch ganz anders als erwartet? Der Bitcoin hat zuletzt zeitweise sogar die Marke von 90.000 US-Dollar unterschritten und die Stimmung bei vielen Investoren hat sich massiv eingetrübt. Dazu passt auch eine echte Schocknachricht, die ...

