Breker Verification Systems, dessen Portfolio Lösungen für Herausforderungen im gesamten funktionalen Verifizierungsprozess für große, komplexe Halbleiter bietet, und Frontgrade Technologies, ein führender Anbieter von hochzuverlässigen elektronischen Lösungen für Weltraum- und nationale Sicherheitsmissionen, bestätigten heute, dass ihre RISC-V-Funktionsverifizierungslösungen für die Verifizierung des NOEL-V, eines der fehlertoleranten RISC-V-Prozessor-IP-Kerne von Frontgrade Gaisler, von entscheidender Bedeutung waren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251120099001/de/

"Die Entwicklung der IP-Kerne von Frontgrade Gaisler basiert auf einer Philosophie, die keine Designprobleme toleriert", erklärt Jan Andersson, Director of Engineering bei Frontgrade Gaisler. "Dies erfordert eine äußerst robuste Verifizierungsumgebung, zu deren Verbesserung die Verifizierungslösung von Breker mit ihrem breiten Spektrum an Tests und ihrer umfassenden Abdeckung von Grenzfällen beigetragen hat."

Die extrem hohe Verifikationsabdeckung, die die RISC-V-SystemVIP- und Test Suite Synthesis-Technologien von Breker bieten, machen sie zu einer Schlüsseltechnologie im Entwicklungsprogramm von Frontgrade Gaisler. Breker bietet Testsuiten für die vollständige Verifikation von RISC-V-Kernen und SoCs, von der detaillierten Mikroarchitekturanalyse bis hin zur erweiterten Systemintegritätsvalidierung.

Der NOEL-V-Prozessor von Frontgrade Gaisler zielt mit seinem leistungsstarken und fehlertoleranten Design auf Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit ab. NOEL-V basiert auf der RISC-V-Architektur und bietet Anpassungsoptionen, mit denen SoC-Designer Lösungen erstellen können, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Der Prozessor ist das Herzstück des GR765, dem strahlungsgehärteten Weltraum-Mikroprozessor der nächsten Generation von Frontgrade.

"Wir freuen uns sehr, mit Frontgrade Gaisler zusammenzuarbeiten, um ihre extremen Abdeckungsziele zu erreichen und unvorhersehbare Randfälle zu eliminieren, die angesichts der extremen Umgebungen, in denen ihre Geräte eingesetzt werden, notwendig sind", sagt David Kelf, CEO von Breker. "Unsere RISC-V-Testsuiten sind zu einem wesentlichen Bestandteil der Entwicklungsabläufe von über 20 kommerziellen Unternehmen und anderen Organisationen geworden und verschaffen uns einzigartige Erfahrungen mit den zahlreichen ungewöhnlichen Verifizierungsproblemen, die diesen Prozessoren innewohnen."

Breker hat seine Tests erweitert, um neben den bestehenden Testsuiten und Generatoren, die sich auf das Testen der Befehlssatzarchitektur konzentrieren und in seinen RISC-V SystemVIPs enthalten sind, auch die Integrität auf Systemebene zu überprüfen. Das Unternehmen bietet Abdeckung durch funktionsübergreifende Stressverifizierung und die Erkennung unvorhersehbarer Randfälle mit seiner Testsuite-Synthesetechnologie, die im gesamten Verifizierungsablauf von der Simulation über die Emulation und Prototypenerstellung bis hin zur Post-Silicon-Validierung zum Einsatz kommt.

Über Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, ein Unternehmen der Frontgrade-Gruppe, ist ein führender Anbieter von strahlungsgehärteten Mikroprozessoren und IP-Kernen für kritische Anwendungen, insbesondere in der Raumfahrtindustrie. Die Prozessoren des Unternehmens eignen sich aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Strahlungstoleranz ideal für alle Weltraummissionen und andere Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. Mikroprozessoren von Frontgrade Gaisler sind überall im Sonnensystem zu finden, von Merkur bis Neptun. www.gaisler.com

Über Breker Verification Systems

Breker Verification Systems löst komplexe Herausforderungen im Halbleiterbereich über den gesamten funktionalen Verifizierungsprozess hinweg, von der Rationalisierung der UVM-basierten Testbench-Zusammenstellung bis zur Ausführung für die IP-Block-Verifizierung, und verbessert die SoC-Integration und Firmware-Verifizierung erheblich durch automatisierte Lösungen, die die Portabilität und Wiederverwendbarkeit von Testinhalten ermöglichen. Die Lösungen von Breker umfassen eine SystemVIP-Bibliothek mit Szenarien für RISC-V und Arm, Core- und SoC-Tests, Kohärenz, Sicherheit und andere kritische Bereiche. Die Lösungen von Breker lassen sich leicht in bestehende Umgebungen integrieren und funktionieren auf Simulations-, Emulations-, Prototyping- und Post-Silicon-Ausführungsplattformen. Die Trek-Produktfamilie hat sich bei führenden Halbleiterunternehmen weltweit in der Produktion bewährt und ermöglicht Designmanagern und Verifikationsingenieuren messbare Produktivitätssteigerungen, eine schnellere Abdeckung und eine einfache Wiederverwendung von Verifikationswissen. Als führendes Unternehmen in der Entwicklung des Accellera Portable Stimulus Standard (PSS) hat das privat geführte Unternehmen Breker den Ruf, Verifizierungszeitpläne in fortschrittlichen Entwicklungsumgebungen drastisch zu verkürzen. Fallstudien zu Analog Devices, Broadcom, IBM und anderen Unternehmen, die Brekers Lösungen einsetzen, sind auf der Breker-Website verfügbar.

Kontaktieren Sie Breker unter:

Website: www.brekersystems.com

Twitter: @BrekerSystems

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/breker-verification-systems/

TrekSoC, TrekSoC-Si, RISC-V CoreAssurance SystemVIP und RISC-V SoCReady SystemVIP sind eingetragene Marken von Breker Verification Systems. Breker Verification Systems erkennt Marken oder eingetragene Marken anderer Organisationen für deren jeweilige Produkte an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251120099001/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für Medienanfragen an

Nanette Collins, Breker Verification Systems

Public Relations

nanette@nvc.com

Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler Technologies

Communications Manager

susanne.folkesson@gaisler.com

+46 31 7758650