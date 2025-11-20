DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) Oktober Kernverbraucherpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,9% gg Vj *** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 09:00 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei JP Morgan European Financials Conference *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Veranstaltung der Fundacion BBK *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,7 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,6 *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,9 zuvor: 53,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,5 *** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,7 *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator *** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen mit Alumni der Deusto Business School *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Europan Banking Congress *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,5 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 51,0 1. Umfrage: 50,3 zuvor: 53,6 *** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals - Ubisoft Entertainment, Ergebnis, 1H - EU/Länderrating Italien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

