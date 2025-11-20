Einem Forscherteam gelang es, die Größe des Reasoning-Modells von Deepseek um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Sie stellten dabei einen anderen Umgang mit "sensiblen" Themen fest. Eine Gruppe von Quantenphysiker:innen hat laut eigenen Angaben eine Version des leistungsstarken chinesischen KI-Modells Deepseek R1 entwickelt, das deutlich kompakter ist - und die im Original vorhandene Zensur umgeht. Die Wissenschaftler:innen von Multiverse Computing, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n