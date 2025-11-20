Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
[20.11.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000LZC9NM0
8,742,465.00
USD
25,000
70,800,285.71
8.0984
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000DOZYQJ7
3,331,253.00
EUR
0
19,539,666.01
5.8656
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
371,619.79
10.823
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,098,524.44
8.2664