Der US-amerikanische E-Auto-Abonnementdienst Autonomy gibt eine 25 Millionen US-Dollar teure Erweiterung seiner Flotte bekannt, in deren Zuge 1.250 neue Elektroautos von Marken wie Volvo, Polestar und Tesla beschafft werden. Bisher hatte Autonomy ausschließlich Teslas im Angebot. Die Erweiterung des E-Fuhrparks hat nach Angaben des Unternehmens bereits begonnen. Derzeit werden unter anderem der Polestar 2, das Tesla Model 3 Highland und das Tesla ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.