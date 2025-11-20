Der US-amerikanische E-Auto-Abonnementdienst Autonomy gibt eine 25 Millionen US-Dollar teure Erweiterung seiner Flotte bekannt, in deren Zuge 1.250 neue Elektroautos von Marken wie Volvo, Polestar und Tesla beschafft werden. Bisher hatte Autonomy ausschließlich Teslas im Angebot. Die Erweiterung des E-Fuhrparks hat nach Angaben des Unternehmens bereits begonnen. Derzeit werden unter anderem der Polestar 2, das Tesla Model 3 Highland und das Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net