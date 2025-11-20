© Foto: OpenAI

IBM und Cisco starten ein ehrgeiziges Projekt für ein ein Netzwerk aus Quantencomputern. Erste Ergebnisse sind Jahre entfernt, aber das Potenzial ist riesig.IBM setzt seine Offensive im Quantencomputing fort und geht eine neue Partnerschaft mit Cisco ein. Beide Unternehmen wollen ein Netzwerk aus fehlertoleranten Quantencomputern aufbauen. Jay Gambetta, Forschungschef bei IBM, erklärte, ein solches Netz könne "Probleme mit potenziell Billionen von Quantum-Gates" bearbeiten und damit Fortschritte in Materialwissenschaft und Medizin ermöglichen. Auf Tradegate legten die Kurse beider Unternehmen moderat zu. Cisco gewann 1,21 Prozent (Stand 12:57 Uhr), während IBM um 1,76 Prozent zulegte …