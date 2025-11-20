Erster aktiver KI-ETF markiert den Start einer neuen LAIQON-ProduktfamilieDie LAIQON-Gruppe arbeitet derzeit daran, ihren ersten aktiv verwalteten KI-ETF in Zusammenarbeit mit Amundi unter Verwendung der ETF-as-a-Service-Plattform von Amundi auf den Markt zübringen. Der neue aktiv verwaltete, KI-optimierte ETF soll institutionellen und privaten Anlegern einen innovativen Zugang zum Wachstumspotenzial der europäischen Aktienmärkte bieten und nutzt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.