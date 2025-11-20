Erster aktiver KI-ETF markiert den Start einer neuen LAIQON-ProduktfamilieDie LAIQON-Gruppe arbeitet derzeit daran, ihren ersten aktiv verwalteten KI-ETF in Zusammenarbeit mit Amundi unter Verwendung der ETF-as-a-Service-Plattform von Amundi auf den Markt zübringen. Der neue aktiv verwaltete, KI-optimierte ETF soll institutionellen und privaten Anlegern einen innovativen Zugang zum Wachstumspotenzial der europäischen Aktienmärkte bieten und nutzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld