Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH



20.11.2025 / 15:55 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.11.2025 Target price: 21,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 21,00.



Zusammenfassung:

Die Zahlen von SFC Energy für das dritte Quartal fielen deutlich schwächer aus als im Vorjahreszeitraum. Während Umsatz und Bruttogewinn hinter unseren Prognosen zurückblieben, entsprach das AEBITDA unseren Erwartungen, was auf Kostendisziplin hindeutet. Das Management senkte die Umsatzguidance für 2025 auf das untere Ende der Spanne und die AEBITDA- und AEBIT-Guidances auf die untere Hälfte der im Juli angegebenen Spanne. Nach dem Erwerb einer 15%igen Beteiligung an seinem asiatischen Partner Oneberry könnte die Übernahme ein wichtiger externer Wachstumstreiber sein, wenn SFC seine Option zum Erwerb von 50% ausübt. Wir erwarten weiterhin ein starkes viertes Quartal, das durch einen hohen Auftragseingang im dritten Quartal gestützt wird, haben jedoch unsere Prognosen für 2025E und die folgenden Jahre gesenkt, um dem schwierigen Geschäftsumfeld Rechnung zu tragen, das voraussichtlich auch das erste Halbjahr 2026E dominieren wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €21 (zuvor: €26). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 70%).





First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 26.00 to EUR 21.00



Abstract:

SFC Energy's Q3 figures were much weaker than in the prior year period. While revenue and gross profit undershot our forecast, AEBITDA was in line with our expectation, which points to cost discipline. Management narrowed 2025 revenue guidance towards the lower end of the range, and AEBITDA & AEBIT guidance towards the lower half of the range given in July. Following the acquisition of a 15% stake in its Asian partner Oneberry, the takeover could be an important external growth driver if SFC exercises its option to acquire 50%. We still expect a strong Q4, which is underpinned by a high order intake in Q3, but have lowered our forecasts for 2025E and the following years to reflect the challenging business environment, which looks set to also dominate H1/26E. An updated DCF model yields a new price target of €21 (previously: €26). We confirm our Buy recommendation (upside: 70%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: F3C_GR-2025-11-20_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News