EQS-News: SwitchBot / Schlagwort(e): Sonstiges

SwitchBot bietet bis zu 50 % Rabatt zum Black Friday 2025



20.11.2025 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TOKIO, 20. Nov. 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot , der führende Anbieter von KI-gestützten Home-Robotics-Systemen, freut sich, bekannt zu geben, dass es vom 20. Nov. bis zum 1. Dez. 2025 im Rahmen des Black Friday 2025 Rabatte von bis zu 50 % auf zahlreiche Produkte anbietet. Top-Angebote zum Black Friday 1. SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden - darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC - und ist mit 99,9 % aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor um 122,2 % schneller arbeitet und mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstromoption. Black Friday Preis: Lock Ultra Vision Combo: €229,99 (23 % Rabatt) Lock Ultra Touch Combo:€179,99 (28 % Rabatt)

Erhältlich bei: Lock Ultra Vision Combo: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website Lock Ultra Touch Combo:SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website

2.SwitchBot Smart Videotürklingel Das 4,3-Zoll-Ultra-Display ermöglicht eine einfache Kommunikation auch ohne Smartphone. Dank eines Dreifach-Gegensprechsystems und eines 100 dB Klingeltons ist eine klare Interaktion jederzeit gewährleistet. Mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und KI-Erkennung für Personen, Pakete und Fahrzeuge liefert die Türsprechanlage jederzeit ein klares Bild und intelligente Benachrichtigungen. Der 5.000 mAh Akku hält bis zu 19 Monate (mit optionalem Solarpanel). Lokaler Speicher bis zu 512 GB, RTSP-/Home-Assistant-Unterstützung sowie EdgeLink-Stabilität gewährleisten Datenschutz und zuverlässige Konnektivität - auch ohne WLAN. Als Teil des SwitchBot-Ökosystems fungiert die Klingel zudem als Matter-Gateway, um den Zugang jederzeit und überall zu verwalten. Black Friday Preis: €99,99 (38 % Rabatt)

Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website 3.SwitchBot KI Art Frame SwitchBot KI Art Frame kombiniert modernste E Ink Spectra 6-Technologie mit künstlicher Intelligenz, um lebendige, augenschonende digitale Kunst ins Zuhause zu bringen. Angetrieben von NanoBanana* können Nutzer über Text oder Fotos eigene Kunstwerke generieren oder bestehende Bilder umwandeln. Erhältlich in 7,3 Zoll, 13,3 Zoll und 31,5 Zoll, unterstützt der Rahmen sowohl vertikale als auch horizontale Ausrichtung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren und einem eleganten Rahmen aus hochwertigem Aluminium verbindet der KI Art Frame Smart Living und künstlerischen Ausdruck, indem er alltägliche Momente in digitale Kunstwerke verwandelt. *"Powered by NanoBanana" bedeutet, dass SwitchBot über die Google API auf das NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image Model) zugreift. Dies stellt keine offizielle Markenkooperation zwischen SwitchBot, NanoBanana oder Google dar. Black Friday Preis: 7,3 Zoll: €119,99 (20 % Rabatt) 13,3 Zoll: €279,99 (20 % Rabatt) 31,5 Zoll: €999,99 (33 % Rabatt)

Erhältlich bei: SwitchBot Offizielle Website 4.SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo wurde speziell für europäische Haushalte entwickelt, um Komfort zu verbessern und Energie zu sparen. Das Set besteht aus Smart Heizkörperthermostat, Raumklima-Panel und Hub Mini Matter-fähig. Mit intelligenten Zeitplänen, Geofencing und Fenster-offen-Erkennung passt das System die Heizung automatisch an und kann bis zu 30 % Energie sparen. Das Raumklima-Panel nutzt einen Schweizer Sensor für präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung auf einem LCD-Display. Über den Hub Mini lässt sich das System mit Apple Home, Alexa, Google Home und Home Assistant verbinden. Einfache Installation, leiser Betrieb und hohe Effizienz machen es zu einer smarten Lösung für geringere Heizkosten. Black Friday Preis: €69,99 (36 % Rabatt)

Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / SwitchBot Offizielle Website 5.SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20/Saugroboter K11+ SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 wurde für leistungsstarke, freihändige Reinigung großer Flächen entwickelt. Mit RinseSync-Technologie für kontinuierliche Walzenreinigung, 10.000 Pa Saugkraft und KI-Hinderniserkennung entfernt er effizient Schmutz auf verschiedenen Oberflächen. Die MultiClean-Basisstation automatisiert Staubabsaugung, Trocknung und bietet optional Wasseranschluss zum Nachfüllen und Entleeren. Dank Matter 1.4-Kompatibilität lässt sich der Roboter nahtlos in alle gängigen Smart-Home-Systeme integrieren. Für kleinere Räume eignet sich der SwitchBot Mini Saugroboter K11+. Als kleinster selbstentleerender Saugroboter der Welt bietet er 6.000 Pa Saugkraft, 360° LiDAR-Navigation und einen leisen Betrieb (45 dB). Der 4-Liter-Staubbeutel hält bis zu 90 Tage, und durch Matter 1.4-Unterstützung funktioniert das Gerät reibungslos mit Apple Home, Alexa und Google Home. Black Friday Preise: S20: €449,99 (44 % Rabatt) K11+: €239,99 (40 % Rabatt)

Erhältlich bei: S20: SwitchBot Amazon DE / SwitchBot Offizielle Website K11+: SwitchBot Amazon DE / SwitchBot Offizielle Website

Verfügbarkeit Darüber hinaus bietet SwitchBot attraktive Rabatte auf neue Produkte wie die SwitchBot Luftreiniger-Serie und die SwitchBot Licht-Serie . Die Black Friday-Angebote 2025 sind vom 20. Nov. bis 1. Dez. 2025 gültig. Eine vollständige Übersicht aller Angebote finden Sie im SwitchBot Amazon Store oder auf der offiziellen Website *. Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot offiziellen Website oder auf den Kanälen von SwitchBot bei Twitter , Instagram und Facebook . *Bitte beachten Sie, dass die Rabattbedingungen je nach verschiedenen Ländern oder Regionen variieren können. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828632/image_5023065_36778108.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-bietet-bis-zu-50--rabatt-zum-black-friday-2025-302621820.html



20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News