Nvidia glänzt erneut, doch namhafte Profis mahnen rund um künstliche Intelligenz zur Vorsicht. Wo sie jetzt Chancen sehen. Die Nervosität vor der Zahlenvorlage war hoch, die Erleichterung nachher umso größer: Nvidia schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet und blickt mit Zuversicht voraus. Die Zahlenvorlage des Chipentwicklers schaukelte sich im Vorfeld zu einer Art Feuerprobe für den Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) hoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE