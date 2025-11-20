Merck Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.11.25

? Drei Key Takeaways

Merck Prognose stabil, aber enger gefasst: Trotz negativer Währungseffekte bestätigte Merck ein solides organisches Wachstum; die Prognose für Umsatz und Ergebnis wurde präzisiert, aber nicht deutlich gesenkt.

Aktie im Fokus - Charttechnik klar bärisch: Die Merck-Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50/SMA200). Solange kein Tagesschluss über der SMA200 gelingt, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Risiko dominiert kurzfristig wie langfristig: Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart liegt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Abwärtsszenarios (60-65 - über dem bullischen Szenario. Potentiale nach oben entstehen erst über 115 EUR bzw. über der SMA200.

Fundamentaldaten zur Merck Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 111,15 EUR Marktkapitalisierung 14,34 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,16 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 57,71 % KGV 2025* 18,02 4-Wochen-Performance +8,14 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2025* 1,85 % Branche Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster - Aktuelle Merck Prognose - Unternehmensentwicklung

Die negativen Währungseffekte bremsten Merck im dritten Quartal spürbar aus. Dennoch stiegen Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet. Zwischen Juli und September erhöhte sich der Umsatz im Jahresvergleich um 1,0 - auf 5,32 Mrd. EUR. Die Währungseffekte (-4,9 - wurden durch ein kräftiges organisches Wachstum von 5,2 - überkompensiert.

Das bereinigte EBITDA-pre wuchs um 3,1 - auf 1,70 Mrd. EUR. Auch hier übertraf das organische Wachstum (+8,8 - die negativen Währungseffekte (-6,5 - Die EBITDA-pre-Marge verbesserte sich auf 31,4 %.

Analysten hatten erwartet:

Umsatz: 5,325 Mrd. EUR

EBITDA-pre: 1,562 Mrd. EUR

Bereinigtes Ergebnis nach Steuern/Dritten: 957 Mio. EUR

Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,19 EUR

Aktualisierte Merck Prognose für 2025

Kennzahl Neue Prognose Bisher Organisches Wachstum 3 % 2-5 % Umsatz 20,8-21,4 Mrd. EUR 20,5-21,74 Mrd. EUR EBITDA-pre 6,0-6,2 Mrd. EUR (+5 bis +7 - organisch) 5,9-6,3 Mrd. EUR Ergebnis je Aktie 8,20-8,60 EUR 8,00-8,70 EUR

Damit zeigt sich: Die Merck Prognose für 2025 fällt leicht enger, aber weiterhin stabil aus.

Chartanalyse - Tageschart: Aktie im Fokus

Die Merck-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend. Erholungen wurden von Anlegern wiederholt genutzt, um Positionen abzubauen.

Wichtige charttechnische Beobachtungen:

Die Aktie pendelte zuletzt im Bereich der SMA50 (113,01 EUR) und SMA20 (113,18 EUR).

Stabilisierung im Juni im Bereich dieser Linien.

Die Erholung Anfang Oktober lief bis zur SMA200 (117,28 EUR), dort jedoch Abprall.

Kürzlich erneuter Anstieg über die SMA200, allerdings ohne nachhaltige Bestätigung.

Der Kurs befindet sich nun wieder unter der SMA20 und SMA50 - klares Schwächesignal...

