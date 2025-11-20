CharIN meldet deutliche Fortschritte bezüglich des Megawatt Charging System: Im Bergbau sorgen neue Standards für mehr Effizienz, während in der Schifffahrt erstmals globale Vorgaben für MCS-fähige Landstromanschlüsse entstehen. Die "Charging Interface Initiative" (CharIN) hat sich die globale Standardisierung von Ladeschnittstellen zur Aufgabe gemacht. Jetzt informiert die Organisation über den Stand ihrer Aktivitäten auf dem Gebiet des Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net