CharIN meldet deutliche Fortschritte bezüglich des Megawatt Charging System: Im Bergbau sorgen neue Standards für mehr Effizienz, während in der Schifffahrt erstmals globale Vorgaben für MCS-fähige Landstromanschlüsse entstehen. Die "Charging Interface Initiative" (CharIN) hat sich die globale Standardisierung von Ladeschnittstellen zur Aufgabe gemacht. Jetzt informiert die Organisation über den Stand ihrer Aktivitäten auf dem Gebiet des Megawatt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.