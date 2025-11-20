© Foto: Unsplash

Microsoft ist derzeit das drittgrößte Unternehmen der USA - doch kann der Tech-Riese seine Position halten, während Alphabet ihm immer dichter auf die Pelle rückt?Die Aktien von Alphabet legten am Mittwoch kräftig zu, beflügelt durch die Veröffentlichung von Gemini 3 am Dienstag. Seit Jahresbeginn liegen die Anteilsscheine damit rund 55 Prozent im Plus. Der Kursanstieg katapultierte Alphabets Marktkapitalisierung am Mittwoch auf 3,44 Billionen US-Dollar und damit in Reichweite zu Microsofts Marktkapitalisierung von 3,65 Billionen US-Dollar. Sollte Alphabet seinen aktuellen Kurs halten und Microsoft überholen, wäre es laut Dow Jones Market Data das erste Mal seit August 2018, dass Alphabet …