EQS-News: Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

KHB präsentiert den automatischen Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysator Polaris V150 auf der MEDICA 2025



20.11.2025 / 16:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



XI'AN, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), ein globaler Anbieter von In-vitro-Diagnostiklösungen (IVD), präsentiert auf der MEDICA 2025, einer der weltweit führenden Messen der Medizinbranche, seine neueste kompakte Chemilumineszenz-Plattform - den automatischen Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysator Polaris V150. Der Polaris V150, der am diesjährigen KHB-Stand vorgestellt wurde, demonstriert die kontinuierliche Innovation des Unternehmens im Bereich der automatisierten Diagnose. Der Polaris V150 wurde für kleine und mittelgroße Labors sowie für STAT- und Notfalltests in großen Krankenhäusern und Drittlabors entwickelt und vereint Effizienz, Präzision und Benutzerfreundlichkeit in einer Desktop-Plattform. Mit einer Stellfläche von nur 0,36 m² bietet das Analysegerät Laboren dank seines integrierten Touchscreens und seines kompakten Designs leistungsstarke Immunoassay-Funktionen, ohne dass externe Geräte benötigt werden. Kompakte Stellfläche und Workflow-Effizienz Trotz seiner geringen Stellfläche von 0,36 m² liefert der Polaris V150 150 Tests pro Stunde und ermöglicht Laboren eine hohe Betriebseffizienz bei begrenztem Arbeitsraum. Er unterstützt das kontinuierliche Laden von Proben, Reagenzien und Reaktionsbechern, während seine STAT-Funktion sicherstellt, dass dringende Proben für eine schnelle klinische Entscheidungsfindung priorisiert werden. Das System bietet 40 Probenpositionen, eignet sich für Serum und Plasma und bietet eine automatische Verdünnung zusammen mit einer umfassenden Flüssigkeitsstands-, Gerinnsel- und Antikollisionserkennung, um die Zuverlässigkeit des Arbeitsablaufs zu verbessern. Hohe Genauigkeit durch ALP-AMPPD-Technologie Der Polaris V150 ist mit einem leistungsstarken ALP-AMPPD-Chemilumineszenzsystem ausgestattet und bietet eine hohe Genauigkeit und Präzision (CV < 3 %) bei allen Assays. Das Analysegerät ist mit einem All-in-one-Reagenzienkit ausgestattet, das Kalibratoren mit QR-codierten Informationen und eine Masterkurve enthält, was einen standardisierten Betrieb und ein vereinfachtes Reagenzienmanagement ermöglicht. Umfassendes und wachsendes Reagenzienmenü Der Polaris V150 unterstützt ein unabhängig entwickeltes Testmenü mit über 60 Assays in 10 wichtigen Krankheitspanels, die ein breites Spektrum an diagnostischen Routineanforderungen abdecken. Das Assay-Portfolio umfasst Marker für Schilddrüsenfunktion, Sexualhormone, Tumormarker, Infektionskrankheiten, Herzmarker, Entzündungen, Glykometabolismus, Anämie, Knochenstoffwechsel und mehr. Intelligente Systeme und verbesserte Benutzerfreundlichkeit Neben seiner analytischen Leistungsfähigkeit verfügt der Polaris V150 über ein intelligentes Systemdesign, das die Benutzerfreundlichkeit im Labor erhöht. Die Plattform ermöglicht die Überwachung des Status von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien in Echtzeit und stellt sicher, dass Labore einen vollständigen Überblick über die Betriebsbereitschaft erhalten. Die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche und der integrierte Touchscreen ermöglichen eine effiziente Navigation und eine optimierte Bedienung, wodurch der Schulungsaufwand reduziert und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessert wird. Zuverlässige Reagenzienstabilität und intelligente Wartung Zur Unterstützung einer kontinuierlichen, qualitativ hochwertigen Leistung bietet das Analysegerät eine integrierte 24-Stunden-Kühlung (2-8 °C) für bis zu 12 Reagenzienpositionen, die eine optimale Reagenzienstabilität gewährleistet. Funktionen wie Fernüberwachung und automatische Wartung reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen Serviceabläufe, sodass Labore eine hohe Betriebskontinuität erreichen können. Starke Präsenz auf der MEDICA 2025 Auf der MEDICA 2025 ist der Polaris V150 zu einem der Highlights am Stand von KHB geworden und zieht globale Partner an, die nach kompakten und dennoch leistungsstarken Immunoassay-Lösungen suchen. Durch Live-Demonstrationen und technische Beratungen durch das Expertenteam von KHB erhalten Besucher einen umfassenden Einblick in die Leistungsfähigkeit des Geräts und seine Eignung sowohl für den Routinebetrieb als auch für Notfallsituationen im Labor. "Das Interesse, das wir auf der MEDICA erfahren haben, zeigt die starke Nachfrage nach kompakten, qualitativ hochwertigen Chemilumineszenz-Systemen wie dem Polaris V150", sagt der Produktmanager von KHB. "Wir freuen uns, diese Innovation mit unseren internationalen Partnern zu teilen und Labore weltweit mit effizienten Immunoassay-Lösungen zu unterstützen." Informationen zur KHB Group Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, Aktiencode: 002022.SZ) ist ein IVD-Unternehmen, das eine umfassende Palette medizinischer Diagnostikprodukte anbietet und sich auf Immundiagnostik, biochemische Diagnostik, molekulare Diagnostik und Point-of-Care-Tests (POCT) konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 hat sich KHB zu einem Hightech-Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing miteinander verbindet. Seit dem Jahr 2004 ist das Unternehmen an der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von KHB und auf LinkedIn , Facebook und Twitter . https://www.skhb.com/en/

https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/

https://x.com/kehua_biotech Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827114/20251119110716_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827115/V150__2__1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/khb-prasentiert-den-automatischen-chemilumineszenz-immunoassay-analysator-polaris-v150-auf-der-medica-2025-302621938.html



20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News