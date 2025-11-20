Neue KI-Lösungen ermöglichen es IP-Teams, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, manuelle Aufgaben zu automatisieren und strategische Erkenntnisse zu gewinnen

MÜNCHEN, Nov. 20, 2025, der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentumin München vorgestellt.

"IP-Fachleute stehen zunehmend unter dem Druck, Wege zu finden, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig neue Erkenntnisse zu gewinnen", erklärte Justin Crotty, CEO von Anaqua. "Anaqua nutzt die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um innovative Lösungen anzubieten, die den besonderen Anforderungen von IP-Teams gerecht werden. Diese KI-Lösungen sind die ersten ihrer Art und werden in die IP-Management-Plattform von Anaqua integriert. Unser Ziel ist es, unsere Kunden darin zu befähigen, ihre IP-Abläufe zu transformieren und bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Anaqua fördert Innovationen mit leistungsstarken neuen KI-Lösungen für seine IP-Management-Plattform. Diese neuen KI-Angebote sollen IP-Teams dabei unterstützen, intelligenter zu arbeiten, tiefere strategische Einblicke zu gewinnen, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine größere strategische und operative Wirkung zu erzielen:

Verbessertes KI-Docketing : Automatisiert die Datenextraktion und -validierung sowohl aus Dokumenten globaler IP-Ämter als auch aus internen Dokumenten, einschließlich E-Mails, quasi ohne Zutun der Benutzers. Unter Gewährleistung der Datenintegrität werden diese Eingaben intelligent gelesen und verarbeitet, Unstimmigkeiten markiert und Batch-Updates unter Aufsicht der IP-Teams unterstützt. Durch den Wegfall der manuellen Dateneingabe reduziert diese Lösung den Verwaltungsaufwand erheblich und verändert die Art und Weise, wie IP-Teams Fristen, Dokumente und Compliance-Anforderungen verwalten, während gleichzeitig Kapazitäten für die Qualitätssicherung und strategischere Aktivitäten freigesetzt werden.

: Automatisiert die Datenextraktion und -validierung sowohl aus Dokumenten globaler IP-Ämter als auch aus internen Dokumenten, einschließlich E-Mails, quasi ohne Zutun der Benutzers. Unter Gewährleistung der Datenintegrität werden diese Eingaben intelligent gelesen und verarbeitet, Unstimmigkeiten markiert und Batch-Updates unter Aufsicht der IP-Teams unterstützt. Durch den Wegfall der manuellen Dateneingabe reduziert diese Lösung den Verwaltungsaufwand erheblich und verändert die Art und Weise, wie IP-Teams Fristen, Dokumente und Compliance-Anforderungen verwalten, während gleichzeitig Kapazitäten für die Qualitätssicherung und strategischere Aktivitäten freigesetzt werden. KI-Klassifikator : Revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Patentportfolios klassifizieren, indem interne IP- und externe Patente automatisch der individuellen Klassifizierungsstrategie und privaten Taxonomie eines Unternehmens zugeordnet werden, wodurch stundenlange manuelle Überprüfungen mit einer Genauigkeit von 85 bis 90 % entfallen.

: Revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Patentportfolios klassifizieren, indem interne IP- und externe Patente automatisch der individuellen Klassifizierungsstrategie und privaten Taxonomie eines Unternehmens zugeordnet werden, wodurch stundenlange manuelle Überprüfungen mit einer Genauigkeit von 85 bis 90 % entfallen. KI-Dokumentenanalyse, -Übersetzung und -Berichterstellung : Ermöglicht Fachleuten im Bereich geistiges Eigentum die Interaktion mit Dokumenten in natürlicher Sprache. Die fortschrittliche KI-Übersetzungsengine, die speziell für die Arbeit im Bereich geistiges Eigentum und Recht entwickelt wurde, ermöglicht eine nahtlose globale Zusammenarbeit und stellt sicher, dass die übersetzten Inhalte den rechtlichen und technischen Anforderungen an Präzision entsprechen. Darüber hinaus können die KI-Berichtsfunktionen umfangreiche oder komplexe Dokumente erfassen und Aktualisierungen aus mehreren Quellen in einem einzigen Bericht zusammenfassen, sodass alle Beteiligten ohne stundenlangen manuellen Leseaufwand auf dem neuesten Stand bleiben.

: Ermöglicht Fachleuten im Bereich geistiges Eigentum die Interaktion mit Dokumenten in natürlicher Sprache. Die fortschrittliche KI-Übersetzungsengine, die speziell für die Arbeit im Bereich geistiges Eigentum und Recht entwickelt wurde, ermöglicht eine nahtlose globale Zusammenarbeit und stellt sicher, dass die übersetzten Inhalte den rechtlichen und technischen Anforderungen an Präzision entsprechen. Darüber hinaus können die KI-Berichtsfunktionen umfangreiche oder komplexe Dokumente erfassen und Aktualisierungen aus mehreren Quellen in einem einzigen Bericht zusammenfassen, sodass alle Beteiligten ohne stundenlangen manuellen Leseaufwand auf dem neuesten Stand bleiben. KI-Markenschutz: KI-gestütztes Überwachungssystem, das Bild- und Textabgleich nutzt, um die unbefugte Verwendung von Markenelementen zu identifizieren. Es durchsucht Online-Marktplätze, Social-Media-Plattformen, Ämter für geistiges Eigentum, Domain-Registrierungen und das allgemeine Internet und löst automatisch einen Workflow für die Erstellung von Beschwerden und das Fallmanagement innerhalb des IP-Managementsystems aus, um eine effiziente und genaue Durchsetzung zu gewährleisten.

Anaqua stellt KI-native Plattform für IP-Teams in Deutschland vor

Die neuen KI-Lösungen bauen auf bestehenden KI-Funktionen wie KI-Co-Pilot, IP-Prognosen, Workflow-Engine und Verlängerungen auf und bilden die Grundlage für die KI-native Plattform RightHub von Anaqua. Die RightHub-Plattform bietet eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Produktivität steigert und eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Sie bietet außerdem eine zentrale Quelle für globale IP-Daten und steigert die Produktivität und Effizienz durch KI-gestützte Automatisierung. Die für den deutschen Markt lokalisierte Plattform wird IP-Teams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu optimieren, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern.

"Anaqua erfindet das IP-Management im Zeitalter der KI neu", erklärte Toni Nijm, Chief Product Officer bei Anaqua. "Wir freuen uns, diese KI-Lösungen auf der IP Service World 2025 vorstellen zu dürfen, die IP-Teams in Deutschland in die Lage versetzen werden, ihre Produktivität zu steigern und sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, anstatt zeitaufwändige manuelle Tätigkeiten zu erledigen."

Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren betreut Anaqua Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit lokalen Teams, die die Bedürfnisse der Kunden in der gesamten Region verstehen. Anaqua baut nun seine starke Präsenz und seinen treuen Kundenstamm in der DACH-Region mit innovativen neuen Lösungen aus, darunter beispielsweise den heute angekündigten neuen KI-Funktionen.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management geistigen Eigentumsoder das Anaqua-Profil auf LinkedIn.

Medienkontakt:

Jean Kondo

Media@Anaqua.com

+1 617-375-5808

Anaqua