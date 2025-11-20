Metaplanet schlägt einen ungewöhnlichen Weg ein. Das japanische Unternehmen aus Tokio will über eine neue Aktienklasse frisches Geld hereinholen. Gut 142 Millionen US$ sollen zusammenkommen. Der Zeitpunkt? Ende Dezember. Die Begründung? Mehr Bitcoin kaufen. Was steckt hinter der neuen Aktienklasse? 23,61 Millionen neue B-Aktien plant Metaplanet. Preis pro Stück liegt bei 900 Yen. Das ergibt knapp 21,2 Milliarden Yen an frischem Kapital. Der Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
