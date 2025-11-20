Cathie Woods ARK Invest hat am Mittwoch beherzt zugegriffen. Während Circle, Bullish und BitMine Immersion Technologies kräftig unter die Räder kamen, stockte das Investmenthaus seine Positionen massiv auf. Insgesamt 42 Millionen US$ flossen in die drei Krypto-Aktien. Das wirkt auf den ersten Blick mutig, fast provokant. Alle drei Titel verloren an diesem Tag deutlich an Wert, BitMine büßte sogar -9,5% ein. Aggressive Allokation Die offiziellen Handelsmitteilungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
