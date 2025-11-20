Cathie Woods ARK Invest hat am Mittwoch beherzt zugegriffen. Während Circle, Bullish und BitMine Immersion Technologies kräftig unter die Räder kamen, stockte das Investmenthaus seine Positionen massiv auf. Insgesamt 42 Millionen US$ flossen in die drei Krypto-Aktien. Das wirkt auf den ersten Blick mutig, fast provokant. Alle drei Titel verloren an diesem Tag deutlich an Wert, BitMine büßte sogar -9,5% ein. Aggressive Allokation Die offiziellen Handelsmitteilungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.