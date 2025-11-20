Von dem Gemetzel beim Konkurrenten DroneShield ist die Volatus-Aktie weitestgehend verschont geblieben. Der Kursrückgang entsprach der allgemeinen Marktschwäche. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +6,2% und notiert bei 0,34 €. Hier stellt sich die Frage, ob die Korrektur abgeschlossen ist oder das DroneShield-Drama den Kurs weiter belastet. Finanzmittel gestärkt Die Drohnentechnologie befindet sich in einer dynamischen Entwicklungsphase. Der Krieg ...

