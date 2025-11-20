Anzeige
20.11.2025
Bitcoin stürzt, Gold steigt: Der sichere Hafen bleibt Gold!

Der Bitcoin verliert innerhalb weniger Wochen fast ein Drittel seines Werts, der Kryptomarkt versinkt in Angst und Panik und gleichzeitig rückt Gold an die Spitze globaler Kapitalströme. Was wie ein chaotisches Marktumfeld wirkt, wird in der Analyse von Florian Grummes als ein typisches Muster am Ende eines überdehnten Zyklus eingeordnet. Genau in diesem Spannungsfeld könnten die Grundlagen für eine neue Phase gelegt werden.

Ein Markt zwischen Panik und technischer Stabilität

Die Analyse von Florian Grummes beschreibt eine Entwicklung, die den Bitcoin aus einem noch stabil wirkenden Sommertrend heraus tief in eine überverkaufte Situation geführt hat. Nach dem Allzeithoch Anfang Oktober bei 126.272 US Dollar setzte ein Rückgang ein, der am 18. November mit 89.189 USD einen Tiefpunkt erreichte. Trotz der Schärfe dieser Bewegung wird der übergeordnete Aufwärtstrend seit Ende 2022 weiter als intakt betrachtet. Der aktuelle Kursverlauf habe den Bitcoin exakt an eine zentrale Trendlinie geführt, an der bereits in der Vergangenheit Wendepunkte entstanden seien. Der Wochenchart signalisiert in der Analyse eine deutliche Überverkauftheit, während der Tageschart Merkmale einer Kapitulationsphase zeigt. Die schnelle Erholung auf rund 93.500 USD innerhalb eines einzigen Handelstages wird dort als erstes Anzeichen gewertet, dass die Verkäuferseite an Kraft verlieren könnte.

Chart zeigt Bitcoin- und Ethereum-Jahresrenditen mit starken Schwankungen 2025.

Angst als Kontraindikator

Ein markantes Element der Einschätzung von Grummes betrifft die Stimmung im Kryptosektor. Die Angst Indizes liegen im extremen Bereich, wie er zuletzt vor über zwei Jahren erreicht wurde. Indexstände zwischen 11 und 16 Punkten gelten im historischen Vergleich als Ausdruck nahezu vollständiger Verzweiflung. In der Analyse wird darauf hingewiesen, dass solche Situationen häufig Wendepunkte markieren, da emotionale Überreaktionen das Marktgeschehen dominieren und rationales Verhalten zurückgedrängt wird. Der gesamte Kryptomarkt befindet sich nach dieser Einschätzung in einem Aufgabezustand. Diese emotionale Leere gilt erfahrungsgemäß als Basis neuer Aufwärtsbewegungen.

Jetzt 15% Rabatt sichern

Ein verschobener Zyklus erhöht die Chancen einer Bodenbildung

Ein weiterer entscheidender Aspekt der Arbeit von Grummes ist die saisonale Perspektive. Der Bitcoin folgt seit vielen Jahren gewissen Musterabläufen im Jahresverlauf, die eng mit seinem Halving Zyklus verknüpft sind. Historisch kam es häufig im Oktober zu wichtigen lokalen Tiefs, doch 2025 sei eine zeitliche Verschiebung um rund einen Monat sichtbar geworden. Das Hoch des Jahres habe sich erstmals im Juli, später im August und schließlich Anfang Oktober ausgebildet. Durch diese Verzögerung erscheint der traditionell starke November in diesem Jahr als realistische Phase einer Trendwende. Die saisonale Analyse spricht für eine statistisch gestützte Erholungsphase, die sich bis ins Frühjahr hinein erstrecken könnte.

Bitcoin Saisonalität vom 18. November 2025. Quelle: Seasonax

Bitcoin gegen Gold: Ein Kräfteverhältnis verschiebt sich

Besonders deutlich wird in der Analyse der Vergleich zwischen Bitcoin und Gold. Bei einem Bitcoin Preis von etwa 93.500 USD und einer Goldnotierung von rund 4.070 USD ergibt sich eine Bitcoin Gold Ratio von 23. Diese Relation ist seit Mitte August um rund 40 Prozent gefallen. Diese starke Verschlechterung des Bitcoin gegenüber Gold steht stellvertretend für die aktuelle Risikoaversion der Märkte. Kapital fließt verstärkt in stabile Werte, während risikoreiche Anlagen abverkauft werden. Gold hatte zuvor ein neues Allzeithoch bei 4.381 USD markiert, getragen von geopolitischen Spannungen, massiven Notenbankkäufen und globalen Inflationssorgen. Kurzfristig deutet die Analyse eine überdehnte Situation an, die eine Erholung zugunsten des Bitcoins ermöglichen könnte. Langfristig jedoch wird Gold weiterhin als struktureller Gewinner der Kapitalmarktrotation betrachtet.

Bitcoin/Gold-Ratio, Tageschart vom 18. November 2025. Quelle: Tradingview

Die große Kapitalmarktverschiebung

Die große Kapitalmarktverschiebung zeigt sich in mehreren miteinander verflochtenen Entwicklungen, die laut der Analyse von Florian Grummes typische Merkmale einer späten Phase des globalen Kreditzyklus widerspiegeln. Die Finanzmärkte sind zunehmend von hoher Hebelung geprägt, sichtbar unter anderem in den auf Rekordhöhen gestiegenen Margin Schulden in den USA. Solche Extremstände gelten traditionell als Warnsignal, das auf mögliche strukturelle Verwerfungen hindeutet. Gleichzeitig mehren sich Anzeichen schwindender Liquidität. Nervöse Ausschläge an den Repo Märkten, die als empfindliches Barometer für kurzfristige Refinanzierungsbedingungen gelten, verdeutlichen, dass Kapitalpuffer brüchiger werden und das Vertrauen in die Stabilität des Systems abnimmt.

Parallel dazu bleibt die Inflation ein zentrales Problem. Mit einer globalen Geldmenge M2 von rund 137 Billionen USD erscheint eine Rückkehr zu geldpolitischer Normalität kaum realistisch. Die anhaltende Ausweitung der Geldmenge verstärkt den Eindruck, dass der derzeitige Zustand des Finanzsystems nur durch kontinuierliche Liquiditätszufuhr aufrechterhalten wird. Dies führt zu einem schleichenden Vertrauensverlust in staatliche Steuerungsfähigkeit. Maßnahmen wie digitale Zentralbankwährungen oder Vermögensregister lassen eine zunehmende Kontrolle der Bürger erahnen. Damit steigt das Interesse an Anlageformen, die sich dem staatlichen Zugriff entziehen können und als Ausdruck persönlicher Souveränität wahrgenommen werden.

Auch geopolitisch kommt es zu spürbaren Verschiebungen. Länder wie China, Russland und Indien bauen ihre Goldreserven systematisch aus und treiben die Entwicklung goldbasierter Zahlungssysteme voran. Diese Schritte stärken die Rolle von Edelmetallen innerhalb einer multipolaren Finanzordnung und unterstreichen die strategische Bedeutung von Gold in einem Umfeld, in dem der US Dollar an relativer Dominanz verliert. Insgesamt deutet diese Gemengelage darauf hin, dass die Märkte eine umfassende Neubewertung von Risiko vornehmen. Gold gewinnt wieder jene Funktion zurück, die es über Jahrhunderte hinweg innehatte: ein stabiler Hafen, ein dauerhaft gültiger Bewertungsanker und ein Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko.

Globale Liquidität, vom 17. November 2025. Quelle: Michael Howell

Angst als Fundament für den nächsten Zyklus

Die Analyse von Florian Grummes kommt zu dem Schluss, dass der Bitcoin aktuell eine der massivsten Kapitulationsphasen seiner jüngeren Geschichte durchläuft. Die Kombination aus extremen Angstwerten, überverkauften technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren deutet darauf hin, dass sich eine Erholungsphase anbahnen könnte. Eine Rückkehr über die Marke von 100.000 USD und eine Annäherung an die 200 Tagelinie im Bereich zwischen 110.000 und 112.000 USD wird in der Analyse als realistische Möglichkeit betrachtet, ohne dass konkrete Prognosen abgegeben werden.

Während Bitcoin kurzfristig Erholungspotenzial besitzt, bleibt Gold in der strukturellen Betrachtung der dominierende Stabilitätsanker. Die globale Verschuldungssituation, geopolitische Spannungen und die anhaltende Kapitalmarktrotation begünstigen Edelmetalle weiterhin. Am Ende bleibt eine offene Frage stehen, die sich aus der Analyse ergibt: Wird die aktuelle Phase als chaotische Marktkrise in Erinnerung bleiben oder als Beginn eines neuen Kapitels, in dem die Grundlagen für globale Verschiebungen bereits sichtbar werden?

