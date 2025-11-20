Bitcoin stürzt, Gold steigt: Der sichere Hafen bleibt Gold!

Anzeige / Werbung

Der Bitcoin verliert innerhalb weniger Wochen fast ein Drittel seines Werts, der Kryptomarkt versinkt in Angst und Panik und gleichzeitig rückt Gold an die Spitze globaler Kapitalströme. Was wie ein chaotisches Marktumfeld wirkt, wird in der Analyse von Florian Grummes als ein typisches Muster am Ende eines überdehnten Zyklus eingeordnet. Genau in diesem Spannungsfeld könnten die Grundlagen für eine neue Phase gelegt werden.

Ein Markt zwischen Panik und technischer Stabilität

Die Analyse von Florian Grummes beschreibt eine Entwicklung, die den Bitcoin aus einem noch stabil wirkenden Sommertrend heraus tief in eine überverkaufte Situation geführt hat. Nach dem Allzeithoch Anfang Oktober bei 126.272 US Dollar setzte ein Rückgang ein, der am 18. November mit 89.189 USD einen Tiefpunkt erreichte. Trotz der Schärfe dieser Bewegung wird der übergeordnete Aufwärtstrend seit Ende 2022 weiter als intakt betrachtet. Der aktuelle Kursverlauf habe den Bitcoin exakt an eine zentrale Trendlinie geführt, an der bereits in der Vergangenheit Wendepunkte entstanden seien. Der Wochenchart signalisiert in der Analyse eine deutliche Überverkauftheit, während der Tageschart Merkmale einer Kapitulationsphase zeigt. Die schnelle Erholung auf rund 93.500 USD innerhalb eines einzigen Handelstages wird dort als erstes Anzeichen gewertet, dass die Verkäuferseite an Kraft verlieren könnte.