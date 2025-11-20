Italien plant Goldsteuern und strengere Bargeldgrenzen. Jan Willhöft erklärt, warum Europas Staaten immer härter durchgreifen und weshalb Anleger jetzt verstehen müssen, wie ihre Enteignung beginnt.Europa steckt tiefer in der Schuldenkrise, als viele wahrhaben wollen und einige Regierungen greifen inzwischen zu Maßnahmen, die Anleger alarmieren sollten. Im neuen Video warnt Jan Willhöft, Partner von Axino Capital, dass "der Angriff auf die Freiheit immer offensichtlicher wird", weil Staaten finanzpolitisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Willhöft richtet den Blick nach Europa und besonders nach Italien. Die italienische Regierung prüfe drastische Schritte: neue Steuern auf Goldbestände …