Frankfurt am Main (ots) -Ein Abend vor dem Kamin, gemütliche Stunden unterm Weihnachtsbaum, ein Bummel über den Adventsmarkt - und das am besten zu zweit? Klaus Reichert und Susanne Fröhlich machen es möglich.Am Freitag, 28. November, bringen die beiden das legendäre "Ausgehspiel" zurück ins Radio und verkuppeln spontan, humorvoll und live die Hörerinnen und Hörer von hr1. Denn an Weihnachten Alleinsein ist für die meisten Menschen keine schöne Perspektive - die Zeit, in der Gemeinsamkeit und Wärme noch wichtiger ist als sonst, möchte man mit netten Menschen verbringen.Nach dem großen Erfolg am Valentinstag lässt hr1 "Das Ausgehspiel" wieder aufleben. Die Urversion der Kuppelshow in hr3 mit Susanne Fröhlich war von 1988 an für knapp 20 Jahre eine feste Größe im Radioprogramm des Hessischen Rundfunks.Susanne Fröhlich, Bestseller-Buchautorin und Moderatorin: "Das ist die Chance für alle, die in der Vorweihnachtszeit neue Kontakte knüpfen und jemanden kennenlernen wollen. Ich freu mich auf alle, die Lust haben mitzumachen!"Und Klaus Reichert, Moderator hr1, freut sich ebenfalls auf die Sendung: "Wäre doch schön, wenn im Dezember nicht nur der Weihnachtsmann vorbeikommt."Marc Schmidt, Ressortleiter hr1 Marke: "Zum Samstagabend hat seit den Achtzigern "Das Ausgehspiel" für viele Hörerinnen und Hörer in Hessen einfach dazugehört. Wir bringen Menschen ganz analog zusammen - echt und unverfälscht. Im Radio kann man sich völlig auf die Stimme konzentrieren und auf das, was jemand sagt. Zusammen mit handverlesener Musik von damals ist das eine perfekte Sendung."Pünktlich vor dem ersten Advent kehrt das Ausgehspiel zurück. Die hr1-Hörerinnen und -Hörer können sich bei Susanne Fröhlich und Klaus Reichert live im Radio - ganz spontan per Telefon - vorstellen und so nach einem Partner oder einer Partnerin suchen. Im Anschluss stellt die hr1-"Ausgehspiel"-Redaktion den Kontakt her.Das Ausgehspiel Weihnachts-Special: am 28. November 2025 von 19-24 Uhr in hr1.Rückfragen an: Desk Kommunikation, 069 155-3500, kommunikation@hr.deZur hr-PresseseitePressekontakt:Hessischer RundfunkKommunikationTelefon: +49 69 155-3500kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6163073