Weiterstadt (ots) -› Frank Barwasser wird zum 1. Januar 2026 der neue Sprecher der Geschäftsführung der Škoda Auto Deutschland GmbH› Jan-Hendrik Hülsmann wechselt zeitgleich zurück zu Volkswagen und übernimmt die Leitung des Vertriebs Europa bei Volkswagen Pkw› Libor Myška verbleibt als zweiter Geschäftsführer mit der Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Recht & Compliance, IT und PersonalDie Škoda Auto Deutschland GmbH gibt eine Veränderung in der Geschäftsführung bekannt: Ab dem 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. Er folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftig als Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.Jan-Hendrik Hülsmann: Wegbereiter für den Erfolg von Škoda in DeutschlandJan-Hendrik Hülsmann hat als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung den Vertrieb von Škoda Auto Deutschland seit dem 1. Januar 2023 maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung konnte die Marke ihre Position als Importmarke Nummer eins in Deutschland festigen und mittlerweile einen kumulierten Marktanteil von 8,0 Prozent (Januar - Oktober 2025) erreichen. Im Markenranking des Kraftfahrtbundesamts (KBA) ist Škoda in nur drei Jahren von Platz 6 auf Platz 4 vorgerückt. Im Markenranking der reinen Elektroautos belegt die Marke mittlerweile sogar Platz 2 in Deutschland.Frank Barwasser: Erfahrener Vertriebsexperte mit internationaler ExpertiseFrank Barwasser blickt auf eine vielseitige Karriere innerhalb des Volkswagen Konzerns zurück und kehrt in führender Rolle zu Škoda Auto Deutschland zurück. Der studierte Betriebswirt trat vor über 25 Jahren in den Volkswagen Konzern ein, seit 2023 verantwortet er den Vertrieb für Volkswagen Pkw in Deutschland. Seine Konzern-Karriere begann Barwasser als Leiter der Vertriebssteuerung bei Škoda Auto Deutschland, 2007 übernahm er im Joint Venture SVW in Shanghai die Verantwortung für das Produktmarketing. Ab 2010 leitete er bei der Volkswagen Group China in Peking die Vertriebssteuerung für den Konzern und die Marke Volkswagen. Nach weiteren Stationen als Leiter der Volumenplanung im Konzern sowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantwortete Barwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Nun übernimmt er die Geschäftsführung im wichtigsten Einzelmarkt für Škoda und bringt automobile Leidenschaft, globale Management-Erfahrung, umfassendes Vertriebswissen und ausgeprägten Teamgeist mit.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, kommentiert: "Mein herzlicher Dank gilt Jan-Hendrik Hülsmann für seinen herausragenden Einsatz und die zahlreichen Erfolge, die Škoda Auto Deutschland unter seiner Leitung feiern konnte. Mit strategischer Weitsicht hat er die Position von Škoda als erfolgreichste Importmarke Deutschlands gefestigt, den Marktanteil kontinuierlich ausgebaut und die Marke in unserem wichtigsten Einzelmarkt zukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Frank Barwasser einen erfahrenen und international versierten Vertriebsexperten als neuen Geschäftsführer von Škoda Auto Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Libor Myška die Erfolgsgeschichte von Škoda in Deutschland fortschreiben und wertvolle neue Impulse setzen wird."Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6163070