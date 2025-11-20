Kymetas konforme Metamaterial-Technologie wird in iRocket-Abfangraketen integriert - ein bedeutender Meilenstein in der Verteidigungsinnovation

REDMOND, Washington, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von Metamaterialien, und Innovative Rocket Technologies Inc. (iRocket), ein revolutionärer Raketenhersteller, haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Kymetas neue konforme Multi-Orbit-Technologie in die Abfangraketen von iRocket weiterzuentwickeln, zu integrieren und zu testen.

Da das Pentagon zunehmend auf kommerzielle Anbieter von Verteidigungstechnologie, insbesondere Satellitendienste, zurückgreift, wird diese Partnerschaft eine neue Generation von ständig vernetzten, hochreaktiven Abfangsystemen ermöglichen - eine Fähigkeit, die weithin als wesentlich für die zukünftige Vision eines Golden Dome zur Verteidigung des Kontinents angesehen wird.

Durch die Integration seiner konformen Technologie in die Raketen von iRocket ermöglicht Kymeta Echtzeit-Satellitenverbindung mit mehreren Orbits, die Aktualisierungen während der Flugphase liefert, die Zielgenauigkeit verbessert und die Widerstandsfähigkeit in umkämpften Einsatzumgebungen erhöht.

Die konforme Antenneninnovation von Kymeta nutzt die besonderen elektromagnetischen Eigenschaften von Metamaterialien, die bewährte technische Grundlage des Unternehmens. Die Innovation der konformen Antenne ersetzt kardanische oder Phased-Array-Systeme und ermöglicht ein in die Oberfläche integriertes Design, das sich nahtlos in den Körper des Abfangjägers einfügt. Dadurch werden Luftwiderstand und Erkennbarkeit reduziert und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit verbessert.

Das geringe Gewicht und das flache Profil der Metamaterialkomponenten in Verbindung mit den hochmodernen Antriebs- und Abfangfähigkeiten von iRocket werden zu einer erheblichen Verbesserung der Missionsleistung führen. Dazu gehören:

Verbesserte Abfangraketen-Leistung: Präzise, agile Strahlsteuerung für Sensoren und Kommunikation verbessert die Zielgenauigkeit und Effektivität erheblich

Reduzierte Größe, Gewicht und Leistung (SWaP): Wegfall sperriger mechanischer Komponenten, wodurch kleinere, leichtere und energieeffizientere Systeme ermöglicht werden, die für Reichweite, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit entscheidend sind

Überlegene Signalerkennung und Sicherheit: Dynamisches, energieeffizientes Beamforming verbessert Tracking und Kommunikation, während thermische und elektromagnetische Signaturen minimiert werden, um die Überlebensfähigkeit in umkämpften Einsatzumgebungen zu gewährleisten

Kommunikationsresilienz: Konnektivität über mehrere Orbits und Frequenzbänder unterstützt ein vollständiges PACE-Kommunikationsframework

"Da die US-Regierung bestrebt ist, modernste kommerzielle Technologien schneller und flexibler in militärische Fähigkeiten zu integrieren, als es traditionelle starre Beschaffungsstrategien zulassen, erfüllt unsere Zusammenarbeit mit iRocket diese Anforderung und zeigt, wie unsere Metamaterial-Technologie und ihre hochentwickelten Raketen gemeinsam wichtige neue Verteidigungsfähigkeiten bereitstellen können", erklärte Manny Mora, Präsident und CEO von Kymeta.

"Wir haben die Leistungsfähigkeit unserer Metamaterialien für die mobile Satellitenkommunikation in mehreren Umlaufbahnen unter Beweis gestellt. Derzeit wenden wir dieselbe Innovation an, um einige der komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Raketenabwehr und Weltraumüberwachung zu bewältigen."

iRocket, ein führendes Unternehmen im Bereich wiederverwendbarer Antriebstechnologie und der Entwicklung von Raketen und Raumfahrzeugen der nächsten Generation, betrachtet die Partnerschaft als Katalysator für bahnbrechende Innovationen.

"Die Integration der Metamaterial-Technologie von Kymeta stellt eine bahnbrechende Neuerung für unsere Raketen- und Weltraumplattformen dar", so Asad Malik, Gründer, Vorsitzender und CEO von iRocket. "Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, intelligentere, schnellere und effizientere Systeme zu entwickeln, die bestehende Technologien übertreffen können. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Förderung unserer Mission, schnelle, reaktionsfähige und wiederverwendbare Lösungen für den Verteidigungs- und Raumfahrtsektor bereitzustellen.

Diese Initiative markiert ein neues Kapitel in der Nutzung fortschrittlicher Technologien für die nationale Sicherheit und Verteidigung und bietet eine robuste, ständig vernetzte Abfang-Technologie, die die kontinentale Verteidigungsarchitektur des Golden Dome unterstützen wird. Die beiden Unternehmen werden unverzüglich mit der gemeinsamen Entwicklung und Erprobung beginnen, wobei erste Integrationsversuche für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant sind.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.comund irocketusa.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/922db7ff-0089-42b9-bdc2-5e4456991adc

361 Communications: Rachel Bowden rachel@361communications.com Emma-Jo Jones emmajo@361communications.com