TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 20
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985 )
(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Twenty Four Select Monthly Income Fund Limited
85.18
GG00BJVDZ946
19 th November 2025
Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Aileen Organ 353 (0)1 542 2873
Date: 20 th November 2025
