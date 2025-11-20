Wangels (Schleswig-Holstein) (ots) -Nach einem erfolgreichen Sommerbetrieb mit sieben Baumhäusern wurde im November und Anfang Dezember ein Teil des Geländes bewusst für Bauarbeiten reserviert. Das Ostsee Baumhaushotel (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/) erweitert damit sein Angebot zu insgesamt 14 Baumhäusern auf 4,5 Meter hohen Stelzen - auf Höhe der Baumkronen und mit Blick über Wiesen, Teiche und einen kleinen Erlenbruchwald."Unser Sommerstart hat gezeigt, wie stark die Nachfrage nach ruhigen, naturnahen Rückzugsorten heute ist", sagen die Inhaber Tatjana Danz und Oliver Jenny. "Die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste - oft im Rahmen einer bewussten Auszeit oder eines ruhigen Kurzurlaubs, sei es als Zeit zu zweit (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/zeit-zu-zweit), als kleine Wellness-Auszeit (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/wellness-baumhaushotel)oder als Freundinnen-Trip (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/freundinnen-wellness) - zeigen uns, dass dieser Ort genau die Art von Ruhe und Qualität bietet, die viele Menschen derzeit suchen."Neues touristisches Konzept für die RegionMit dem Ostsee Baumhaushotel entstand in Ostholstein ein für die Region neues touristisches Modell. Viele Akteure vor Ort verfolgten das Projekt seit Beginn mit Interesse, da es erstmals hochwertige Übernachtungen im Baumhaus (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/uebernachten-im-baumhaus/) mit moderner Architektur und Naturerlebnis verbindet.Die Anlage umfasst ab Mitte Dezember:- 7 Baumhaus-Lodges (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/uebernachten-im-baumhaus/ostsee-baumhaus-lodges) (ca. 42 m²)- 7 Baumhaus-Lofts (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/uebernachten-im-baumhaus/ostsee-baumhaus-lofts) (ca. 58 m²)- Bodentiefe Panoramafenster- Private Terrassen- Klimatisierung und modernes Interieur- Natur-SPA im Baumhaushotel mit Sauna und Hot Tub (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/wellness-baumhaushotel)- 25 Hektar Privatgelände inklusive NaturpfadDie Nominierung für den ADAC Tourismuspreis 2025 brachte dem Projekt früh zusätzliche Sichtbarkeit.Hofladen eröffnet - Bistro startet im 1. Quartal 2026Seit Oktober ergänzt ein kleiner Hofladen (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/bistro-hofladen) das Angebot und bietet regionale Produkte und Besonderheiten.Ein bewusst klein gehaltenes Bistro folgt im 1. Quartal 2026 und bietet eine frische, regionale Karte als unkomplizierte Ergänzung für die Hotelgäste.Ausblick auf 2026"2026 wird unser erstes vollständiges Betriebsjahr mit allen 14 Baumhäusern", so Danz und Jenny. "Gerade im Winter spüren wir eine wachsende Nachfrage nach ruhigen Naturaufenthalten, kurzen Auszeiten und dem Wunsch, außergewöhnlich zu übernachten (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/aussergewoehnlich-uebernachten) - weit weg vom klassischen Hotelbetrieb."Erste Buchungen für die Saison liegen bereits vor. Die Betreiber erwarten auch im kommenden Jahr ein steigendes Interesse an individuellen Naturerlebnissen in Ostholstein und entlang der Ostseeküste.Weitere Informationenwww.ostsee-baumhaushotel.dePressekontakt:Oliver JennyOstsee Baumhaushotel Schleswig-HolsteinAlte Landstr. 16, 23758 Wangelsinfo@ostsee-baumhaus.de04382 / 356Original-Content von: Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181498/6163084