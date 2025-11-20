Die Université Paris-Saclay und Owkin geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, um das Potenzial von K Pro Free dem KI-Co-Piloten von Owkin für die Biologie für den Einsatz in Paris-Saclay zu untersuchen.

K Pro Free wird nun der gesamten Gemeinschaft der Université Paris-Saclay zur Verfügung stehen, insbesondere Lehrenden, Forschenden und Doktoranden, die im Bereich der Biomedizin tätig sind.

Die Partnerschaft umfasst Workshops, Schulungen und Veranstaltungen, die die Entdeckung und Einführung von K Pro Free fördern sollen, sowie die gemeinsame Organisation von Kommunikations- und Verbreitungsinitiativen rund um den Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Auf diese Weise wird die Partnerschaft die Schulung der Nutzer fördern, aber auch die Modelle des Co-Piloten durch Feedback und Anwendungsfälle aus der Gemeinschaft der Université Paris-Saclay bereichern und kontinuierlich verbessern. Diese Partnerschaft ist Teil der Strategie der Université Paris-Saclay, KI in den Mittelpunkt von Bildung, Forschung und therapeutischer Innovation zu stellen.

Dieses unverbindliche Protokoll mit einer Laufzeit von zwei Jahren markiert den ersten Schritt einer strukturellen Partnerschaft, die darauf abzielt, ein nachhaltiges Modell für KI-gestützte Forschung aufzubauen.

"Der Zugang zu Owkins K Pro Free ist eine großartige Gelegenheit für die Studierenden und die wissenschaftliche Gemeinschaft der Université Paris-Saclay, die damit die Funktionen eines speziell für die biomedizinische Forschung entwickelten Tools frei nutzen können, das einzigartige Merkmale und wissenschaftliche Genauigkeit bietet, die weit über die Fähigkeiten allgemeiner großer Sprachmodelle hinausgehen." Marc Humbert, Dekan der Faculté de Médecine de Paris-Saclay

"Als forschungsintensive Universität müssen wir unserer Gemeinschaft, sowohl den Studierenden als auch den Wissenschaftlern, exzellentes Wissen und innovative Mittel bieten. Mit der Bereitstellung von K Pro Free in unseren Forschungslabors verfolgen wir einen innovativen Ansatz, der es unseren Talenten ermöglicht, produktiver zu sein. Darüber hinaus ist die Verbindung zwischen KI und Gesundheit ein schnell wachsender Forschungsbereich. Diese Partnerschaft ist von beiderseitigem Interesse und soll den Weg für weitere öffentlich-private Kooperationen im Interesse unserer Gemeinschaften ebnen." Camille Galap, Präsident der Université Paris-Saclay

"Wir sind sehr stolz darauf, als erste in Europa eine öffentlich-private Zusammenarbeit dieser Größenordnung mit einer Exzellenzuniversität wie Paris-Saclay ins Leben gerufen zu haben. K Pro Free wurde entwickelt, um die Dauer wichtiger wissenschaftlicher Aufgaben um das 20-fache zu reduzieren und es allen Studierenden, Forschern, klinischem Personal oder Start-ups zu ermöglichen, direkt mit biomedizinischen Daten zu interagieren. Die Zusammenarbeit mit der Université Paris-Saclay ist ein starkes Bekenntnis dazu, Wissenschaft, Bildung und Innovation näher zusammenzubringen ." Thomas Clozel, MD, Mitbegründer und CEO von Owkin

Durch die Kombination der akademischen Exzellenz der Université Paris-Saclay und der technologischen Expertise von Owkin ebnet diese Zusammenarbeit den Weg für eine neue Generation der biomedizinischen Forschung, die flüssiger, vernetzter und integrativer ist. Sie wird dazu beitragen, die französische wissenschaftliche Forschung an die Spitze der Innovation zu bringen, indem sie KI vollständig in die Forschungs- und Ausbildungspraktiken integriert. Die wissenschaftlichen, studentischen und unternehmerischen Gemeinschaften der Universität werden von einem privilegierten Zugang zu künstlicher Intelligenz profitieren, die darauf ausgelegt ist, wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen und Innovationen im Gesundheitswesen zu unterstützen.

Über die Université Paris-Saclay

Die Université Paris-Saclay entstand aus dem gemeinsamen Bestreben französischer Universitäten, Grandes Écoles und nationaler Forschungseinrichtungen. Als eine der führenden Universitäten in Europa und weltweit deckt sie die Bereiche Natur- und Ingenieurwissenschaften, Lebenswissenschaften und Gesundheit sowie Geistes- und Sozialwissenschaften ab. Die Wissenschaftspolitik der Universität verbindet Forschung und Innovation eng miteinander und bezieht sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Wissenschaft ein, um große gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. Die Université Paris-Saclay bietet eine vielfältige Palette von Studiengängen vom Bachelor bis zur Promotion, darunter auch Programme mit ihren Grandes Écoles, die alle auf den Erfolg und die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden ausgerichtet sind. Die Universität bereitet die Studierenden auf eine sich ständig verändernde Welt vor, in der die Fähigkeit, kritisch zu denken, flexibel zu bleiben und seine Fähigkeiten zu erneuern, von entscheidender Bedeutung ist. Die Université Paris-Saclay bietet auch ein umfassendes Angebot an Kursen für lebenslanges Lernen. Die Universität liegt südlich von Paris und erstreckt sich über ein weitläufiges und reichhaltiges Gebiet. Ihr Standort stärkt sowohl ihre internationale Sichtbarkeit als auch ihre engen Beziehungen zu ihren sozioökonomischen Partnern (große Unternehmen, KMU, Start-ups, lokale Behörden, Wohltätigkeitsorganisationen).

www.universite-paris-saclay.fr

Über Owkin

Owkin ist ein KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln. Es baut die erste Biology Super Intelligence (BASI) auf, indem es leistungsstarke biologische Sprachmodelle, multimodale Patientendaten und agentenbasierte Software kombiniert. Das Herzstück dieses Systems ist Owkin K, ein KI-Copilot, und sein neues, auf Biologie spezialisiertes LLM namens Owkin Zero, das von Forschern, Klinikern und Arzneimittelentwicklern genutzt wird, um die Biologie besser zu verstehen, wissenschaftliche Hypothesen zu validieren und schneller bessere Diagnosen und Therapien zu liefern.

