Auf der diesjährigen Solutrans hat Flexis seine neue, markenübergreifende Flottenmanagement-Lösung vorgestellt. Das E'Transporter-Joint-Venture von Renault, Volvo und CMA CGM gab dabei auch zwei Partnerschaften bekannt - mit dem Lademanagement-Anbieter Ampeco und dem Telematikspezialisten Geotab. Bereits Anfang 2024 wurde das Joint Venture von der Renault Group und der Volvo Group gegründet, ehe wenige Monate später CMA CGM als dritter Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
