Der seit Monaten kurz vor der Insolvenz stehende amerikanische E-Lkw-Hersteller Bollinger Motors hat seine Mitarbeitenden wohl seit zwei Zahlungsperioden nicht mehr bezahlt. Und auch Zulieferer haben rechtliche Schritte eingeleitet. Über die ausstehenden Zahlungen an die Mitarbeitenden hat die "Detroit Free Press" berichtet. Das Unternehmen begründet das mit einem Mangel an verfügbaren Finanzmitteln. Beim Arbeitsministerium Michigans liegen 59 offene ...

