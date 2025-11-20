EQS-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung

Schweizer Electronic AG: Verkauft weitere Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an



20.11.2025 / 17:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schweizer Electronic AG: Verkauft weitere Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an Schramberg, 20.11.2025 - Die Schweizer Electronic AG hat heute einen Vertrag zum Verkauf von 15% der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. mit dem Sitz in Jintan, China ("SEC"), an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. mit dem Sitz in Kunshan, China ("WUS") geschlossen. Gleichzeitig hat die Schweizer Electronic AG mehrere chinesische Patente an die SEC veräußert. Die Transaktionen führen zu einem Mittelzufluss von rund 21 Mio. Euro. Darüber hinaus wird das Eigenkapital der SCHWEIZER Gruppe wesentlich positiv beeinflusst. Der Vollzug der Transaktionen (Closing) wird voraussichtlich noch vor Jahresende erfolgen. Der Kaufpreis für die im Rahmen des Share Transfer Agreements an WUS veräußerten Anteile an der SEC beträgt rund 19 Mio. Euro. Der Kaufpreis für die an die SEC veräußerten chinesischen Patente beträgt rund 2 Mio. Euro. Die erfolgreiche strategische Zusammenarbeit zwischen WUS und SCHWEIZER wird unverändert fortgeführt. Die SCHWEIZER Embedding-Technologie wird weiterhin sowohl im Werk in Schramberg als auch im Werk der SEC in Jintan gefertigt werden. Auf Basis dieser Transaktionen passt SCHWEIZER den Ausblick für das Jahr 2025 an. Die aktualisierte Prognose geht von einem Closing und einer Kaufpreiszahlung noch im Jahr 2025 aus und gilt für den Konzern. Wir rechnen nun mit einer Eigenkapitalquote von 20 bis 25% (bisher: 9 bis 12%) und einem Nettoverschuldungsgrad von -20 bis +20% (bisher 100 bis 125%). Die weiteren Kennzahlen sind von den Transaktionen nicht wesentlich beeinflusst. WUS hält 19,74% der Aktien an der Schweizer Electronic AG. Herr Chris WU ist Mitglied des Aufsichtsrats der Schweizer Electronic AG und zugleich Mitglied der Unternehmensführung von WUS sowie ein Familienangehöriger eines WUS beherrschenden Gesellschafters. WUS ist daher ein der Schweizer Electronic AG gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG nahestehendes Unternehmen. WUS hält aktuell 84% der Anteile an der SEC. Da WUS die SEC damit beherrscht, handelt es sich auch bei der SEC um ein der Schweizer Electronic AG gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG nahestehendes Unternehmen. Der Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG hat dem Abschluss des Share Transfer Agreements mit WUS sowie der Übertragung der chinesischen Patente an die SEC vor Abschluss der Verträge zugestimmt.

Kontakt:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Telefon: +49 7422 512 302

Fax: +49 7422 512 397

ir@schweizer.ag



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik

Investor Relations

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg / Germany

Telefon: +49 7422 512 - 302

Fax: +49 7422 512 - 777 302

E-mail: ir@schweizer.ag

Besuchen Sie uns auf www.schweizer.ag







20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News