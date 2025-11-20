FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Der Rückversicherer habe unter anderem mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Bondportfolio die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Kursrückgang in den vergangenen Monaten sehe er als gute Einstiegschance./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:54 / MESZ



ISIN: DE0008402215





