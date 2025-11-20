Dieser ETF lässt Anleger nicht nur von der aktuellen Tech- und KI-Rallye bei Aktien wie Nvidia & Co. profitieren. Zudem gibt es für Anleger noch satte 10,6 Prozent an Ausschüttungen. Das steckt dahinter. Nvidia hat am Mittwoch mit extrem positiven Quartalszahlen überrascht und die Tech-Rallye an den Märkten scheint weiterzugehen. Mit einem ETF können Anleger nicht nur von dieser Bewegung profitieren, sondern auch 10,6 Prozent Dividendenrendite kassieren. ...

