Die Aktionstage rund um den Black Friday sind traditionell die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Fakeshops und Probleme mit Rücksendungen dämpfen allerdings bei vielen Schnäppchenjäger:innen die Kauflust. Der Handelsverband Deutschland rechnet für die diesjährige Aktionswoche rund um Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Viele Menschen achten derzeit stärker auf ihre Ausgaben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n