© Foto: Ga La - HPIC

Während der US-Dollar 2025 weltweit kräftig an Wert verliert, bleibt er zum Yuan fast unbeweglich. Zufall ist das kaum - und könnte Chinas Wirtschaft gezielt stützen.Der Devisenmarkt des Jahres 2025 ist von einer klaren Bewegung geprägt: Der US-Dollar steht unter Druck. Der Dollar-Index (DXY), der die US-Währung gegen die wichtigsten Weltwährungen misst, liegt mehr als 7,6 Prozent im Minus. Der Euro hat gegenüber dem Dollar sogar um über 11 Prozent zugelegt. Nur eine große Volkswirtschaft tanzt aus der Reihe - China. Der chinesische Yuan (CNY) hingegen hat seit Jahresbeginn nur rund 2,5 Prozent gegenüber dem Greenback gewonnen und bleibt damit in einer engen Spanne, die ungewöhnlich stabil …