Osnabrück (ots) -Katrin Iskam, Krankenschwester, Bestseller-Autorin und als Garten-Comedian mit ihrer Show "Gärtnern ohne viel Geschiss" unterwegs, staunt über ihren eigenen Erfolg. Die 52-Jährige sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Ich kann das selber gar nicht fassen, ich bin eine Krankenschwester, die am Anfang null Ahnung vom Gärtnern hatte.""Alles kann werden, wenn man Leidenschaft in sein Hobby steckt", ermutigt sie ihre Fans, denen sie sich nah fühlt. "Es ist so, als würde man sich schon ewig kennen", sagt Iskam.Die Garten-Comedian und -Influencerin berichtete, sie selbst habe im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchlebt. "Der Garten hat mir ganz viel Kraft gegeben und auch die Bühne. Ich war kurz davor zu sagen, ich packe das alles nicht, du kannst nicht da draußen den Menschen ein Lachen zaubern, während dein Kind eine schwere Chemo durchmacht."Über die in der Gartenszene bisweilen hart geführte Diskussion, ob ausschließlich heimische Pflanzen verwendet werden sollten, sagte Iskam: "Für mich ist eine gesunde Mischung wichtig, wie im echten Leben auch. Die teils sehr dogmatisch geführte Diskussion geht mir wirklich auf die Nerven."