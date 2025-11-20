EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Frau Ivelina Green (UBO von Pearlstone Alternative (UK) LLP, Investmentmanager von Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV RAIF und Jefferies Strategic Investments LLC) hat uns am 20. November 2025 gemäß Art. 43 Abs. 1 WpHG mit Bezug auf die Überschreitung der Schwelle von 10 % oder einer höheren Schwelle ab dem 24. Oktober 2025 wie folgt informiert:
