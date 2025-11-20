EQS-News: SINBON Electronics / Schlagwort(e): ESG/ESG

SINBON nimmt mit den neuesten Errungenschaften im Bereich Umwelt und Unternehmensführung eine Vorreiterrolle bei der Förderung nachhaltiger Lieferketten ein



Es wurde eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um insgesamt 28,8 % erreicht

Es wurde die erste Bewertung der Risiken für die biologische Vielfalt im Rahmen des TNFD-Rahmenwerks abgeschlossen

Es wurde eine eigene Solarenergiekapazität von 3 MW erreicht

9,5 % des gesamten Stromverbrauchs wurden aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt

Es wurden 38,47 Millionen US-Dollar (1,24 Milliarden TWD) in Forschung und Entwicklung investiert, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht TAIPEH, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die weltweite Aufmerksamkeit bei der COP30 auf Umweltfragen richtet, betont SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), ein führender Elektronik-Systemintegrator, die Bedeutung von kollektivem Handeln, Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des privaten Sektors. Um Kunden aus verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, gemeinsam bedeutende Fortschritte zu erzielen, veröffentlicht das Unternehmen seine Erfolge in den Bereichen Umwelt und Unternehmensführung aus seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier:

https://www.sinbon.com/files/2024_SINBON_Sustainability_Report_EN_0923.pdf "Lieferketten stellen in der Regel erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken dar, aber SINBON kann hier Abhilfe schaffen, da wir unsere Rolle als Anbieter nachhaltiger Lösungen immer stärker ausbauen", kommentierte Joseph Wang, Vorsitzender von SINBON. "Um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele zu unterstützen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass SINBON - zusammen mit den vielen Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten - eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und Verantwortung einnimmt. Diese jüngsten Erfolge unterstreichen unser Engagement, Kunden durch nachhaltige Beschaffung zu unterstützen." Auswirkungen auf die Umwelt Wie im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht dargelegt, hat SINBON im Jahr 2024 eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 28,8 % gegenüber dem Basisjahr 2021 erreicht und damit sein Engagement für die Verringerung der Umweltbelastung unterstrichen. Erneuerbare Energien erreichten einen Anteil von 9,5 % am gesamten Stromverbrauch von SINBON, was einer Gesamtmenge von 2.682.743 kWh entspricht. Das Unternehmen hat hierzu durch Investitionen in eigene Solaranlagen beigetragen und wird bis 2024 eine Solarleistung von 3 MW erreichen. Insgesamt hat das Unternehmen mehrere Energiesparmaßnahmen umgesetzt, darunter die Optimierung der Klimaanlagen in seinem Werk in Miaoli, um den Stromverbrauch um insgesamt 715.200 kWh zu senken. Neben diesen Erfolgen engagiert sich SINBON auch weiterhin für die Bewältigung von Problemen im Bereich der biologischen Vielfalt und hat seine erste Risikobewertung zur biologischen Vielfalt auf der Grundlage des Rahmens der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) abgeschlossen. Governance und Innovation Im Jahr 2024 stellte SINBON seinen Entwurf und seine Ziele für eine Nachhaltigkeitsstrategie vor und stärkte damit sein Governance-Rahmenwerk für die langfristige Implementierung von ESG-Kriterien. Außerdem investierte das Unternehmen in diesem Jahr 38,47 Millionen US-Dollar (1,24 Milliarden TWD) in Forschung und Entwicklung, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, um Innovationen im Bereich nachhaltiger Lösungen für Kunden weltweit voranzutreiben. Rechenschaftspflicht in der Lieferkette Um seine ESG-Grundsätze auf die eigene Lieferkette anzuwenden, hat SINBON eine 100 % Unterzeichnungsrate für seinen Verhaltenskodex für Lieferanten unter neuen Lieferanten erreicht und erzielt eine durchschnittliche Lieferantenzufriedenheit von 4,82 von 5 Punkten. Das Unternehmen arbeitet regelmäßig mit Lieferanten zusammen, um Nachhaltigkeit und Transparenz zu fördern, unter anderem durch zwei Online-Seminare im Jahr 2024. Um die Verwendung von Konfliktmineralien zu verhindern, hat das Unternehmen außerdem seine "Group Conflict Minerals Management Guidelines" (Richtlinien zur Verwaltung von Konfliktmineralien innerhalb der Unternehmensgruppe) erstellt und die "SINBON Conflict Minerals Sourcing Policy" (Richtlinie zur Beschaffung von Konfliktmineralien) herausgegeben. Ab Dezember 2024 müssen neu hinzukommende Lieferanten eine Verpflichtungserklärung zu Konfliktmineralien unterzeichnen. Informationen zu SINBON Electronics SINBON wurde 1989 gegründet und unterstützt verschiedene Branchen durch intelligente Konnektivität und nachhaltige Innovationen. Das Unternehmen fördert umweltfreundliche Mobilität, ethische Automatisierung und erneuerbare Energien und treibt gleichzeitig die Technologie mit Bedacht und Rücksicht auf unseren Planeten voran. Unser ESG-Engagement treibt diese Mission voran. Wir stärken kontinuierlich das Kohlenstoffmanagement und verfolgen nachhaltige Innovationen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern schaffen wir positive Kreisläufe, generieren vielfältige Werte und liefern vertrauenswürdige grüne Lösungen mit nachhaltiger Wirkung. Mit Niederlassungen in Asien, Europa und Amerika verfolgt unser globales Team ein gemeinsames Ziel: Innovation untrennbar mit Nachhaltigkeit und Fortschritt untrennbar mit Fürsorge zu verbinden. Weitere Informationen: https://www.sinbon.com/ https://www.linkedin.com/company/sinbon-electronics/ Medienkontakt

Abteilung für Nachhaltigkeitsstrategie - ESG-Büro

E-Mail: CSR@sinbon.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826028/2024_ESG_Report.jpg

