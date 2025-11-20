EQS-Ad-hoc: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Delisting

DG-Gruppe AG: Delisting der Aktie mit Ablauf des 30.12.2025



20.11.2025 / 19:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung); DG-Gruppe AG: Einstellung der Notierung der Aktien der DG-Gruppe AG mit Ablauf des 30.12.2025 Nürnberg, den 20. November 2025 Die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg ("Börse Hamburg") hat dem Vorstand der DG-Gruppe AG (ISIN DE000A1PHB97) heute mitgeteilt, dessen Antrag auf Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Handelssegment HIGH RISK MARKET des Freiverkehrs an der Börse Hamburg stattzugeben. Die Einstellung der Notierung der Aktien der DG-Gruppe AG im Handelssegment HIGH RISK MARKET und damit auch im Freiverkehr der Börse Hamburg erfolgt mit Wirkung zum Ablauf des 30.12.2025. DG-Gruppe AG Nürnberg Unternehmen: DG-Gruppe AG Dürrenhofstr. 4 90402 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 - 9292 - 0 Fax: 0911 - 9292 - 440 E-Mail: info@helmsauer-gruppe.de Internet: www.dg-gruppe.eu ISIN: DE000A1PHB97 WKN: A1PHB9 Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Ende der Insiderinformation



