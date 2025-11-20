Die Star-Investorin Cathie Wood hat die aktuelle Schwäche bei manchen Aktien genutzt und jetzt kräftig zugekauft. In diese Unternehmen investiert sie jetzt mit ihren ARK ETFs. Der Aktienmarkt befindet sich am Donnerstag wegen guter Quartalszahlen von Nvidia im Aufwind. Doch bei einigen Titeln zeigte sich in den vergangenen Tagen und auch heute eine Schwächephase. Letztere hat die Star-Investorin Cathie Wood nun für weitere Nachkäufe genutzt. Cathie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE