Die Star-Investorin Cathie Wood hat die aktuelle Schwäche bei manchen Aktien genutzt und jetzt kräftig zugekauft. In diese Unternehmen investiert sie jetzt mit ihren ARK ETFs. Der Aktienmarkt befindet sich am Donnerstag wegen guter Quartalszahlen von Nvidia im Aufwind. Doch bei einigen Titeln zeigte sich in den vergangenen Tagen und auch heute eine Schwächephase. Letztere hat die Star-Investorin Cathie Wood nun für weitere Nachkäufe genutzt. Cathie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.