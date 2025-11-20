© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jean-Philippe KsiazekSTMicroelectronics sichert sich mit TSE einen langfristigen Solarstromvertrag. Ab 2027 fließt erneuerbare Energie in die französischen Werke des Chipkonzerns.STMicroelectronics und der Solarspezialist TSE haben einen fünfzehnjährigen Stromabnahmevertrag geschlossen, der ab dem Jahr 2027 die französischen Standorte des Chipkonzerns mit erneuerbarer Energie versorgt. TSE liefert Strom aus drei Solarparks, die zusammen rund 43 Megawatt erzeugen. Insgesamt fließen etwa 780 Gigawattstunden Solarstrom an die Werke von STMicroelectronics. Die Vereinbarung basiert auf einer physischen Stromlieferung und stärkt die langfristige Planungssicherheit für beide Unternehmen. Am Donnerstag rutschte die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE