ACHTUNG: Risk-Off-Modus? Nicht bei uns! Wir drehen gerade erst richtig auf!

Anzeige / Werbung

Während der breite Markt nervös in den Risk-Off-Modus schaltet und der DAX in den Sinkflug übergeht, klingeln bei den Lesern des Rohstoff-König einmal mehr die Kassen.

Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unser strategischer DAX-Short hat in den letzten Tagen kräftig zugelegt und zeigt erneut, wie wertvoll eine aktive Depot-Absicherung in Zeiten überhitzter Bewertungen und KI-Euphorie ist. Genau dieses Werkzeug hatte uns schon im Frühjahr beim "Trump-Crash" satte Gewinne gebracht- jetzt liefert es wieder und federt die Turbulenzen an den Aktienmärkten ab.

Neuer Trade lädt durch!

Parallel dazu spielen wir konsequent unsere Rohstoff-Trümpfe aus. Besonders spannend sieht derzeit unbeachtet der breiten Öffentlichkeit der Lithium-Sektor aus. In Australien hat Mineral Resources (MinRes) gerade 30% seines operativen Lithiumgeschäfts für 765 Mio. US-Dollar inein neues Joint Venture mit POSCO Holdings eingebracht.

POSCO, einer der größten Stahlkonzerne der Welt, sichert sich damit indirekt jeweils 15% an den Top-Lagerstätten Wodgina und Mt. Marion - ein weiterer, eindrucksvoller Beweis, wie begehrthochwertige Lithium-Hartgesteinsprojekte und Spodumen-Minen sind.

Für uns ist das eine Steilvorlage: Der Rohstoff-König hat sich erst vor wenigen Tagen im Lithium-Sektor neu positioniert. Denn diese frische POSCO/MinRes-Transaktion bestätigt genau das Kernthema unserer Investmentstory: Qualitätsprojekte in sicheren Regionen bleiben die gesuchten Trophäen der Industrie.

Und das Beste: Aus unserer Sicht ist die Aktie trotz der jüngsten News weiterhin ganz klar kaufenswert - wir sehen die Story gerade erst in der Aufbauphase.

Ein weiterer Grund, sich für ein Abo bei uns zu entscheiden!

Stärker als Lithium hat 2025 allerdings bisher ein anderer Sektor performt: Gold- und Silberminen. Ein Blick auf die aktuelle Performance-Übersicht von GoldSilverHQ zeigt eindrucksvoll, wie allein die "Golden 7" - AngloGold Ashanti, Gold Fields, Kinross Gold, Newmont, Barrick, Zijin Mining und Agnico Eagle - die übermächtigen Tech-Giganten der "Magnificent 7" seit Jahresbeginn regelrecht abhängen.

Quelle: https://www.instagram.com/reel/DRFDN

Während die KI-Lieblinge im Schnitt lediglich im hohen Zehner-Prozentbereich liegen, kommen die führenden Goldminen im Schnitt auf rund +166% - also fast das Neunfache.

Der beste Aktiensektor 2025 läuft eben nicht an der Wall Street-Schlagzeile vorbei, sondern im Goldminen-Universum.

Im Mainstream liest man darüber kaum etwas - die meisten Anleger besitzen schlicht keine Goldminenaktien und starren weiter gebannt auf die großen Tech-Namen. Unsere Abonnentendagegen sind mittendrin im historischen Bullenmarkt bei Gold und Goldminen, sowie allen anderen edel- und kritischen Metallen, zusätzlich abgesichert durch einen cleveren DAX-Short und mit frischen Chancen im Lithium-Sektor positioniert.

Quelle: Der Rohstoff-König

Genau diese Kombination aus taktischer Absicherung, starken Rohstoff-Trends und früh erkannten Juniors ist das Erfolgsrezept des Rohstoff-König.

Fazit:

Während andere den Risk-Off-Modus fürchten, nutzen wir ihn als Chance: Der DAX-Short liefert, die Golden-7-Minen-Aktien laufen den KI-Stars davon, und unsere neue Lithium-Positionierung bietet frisches Upside in einem heiß umkämpften Zukunftsmarkt.

Wer ab 2025, spätestens aber 2026 nicht mehr nur zusehen, sondern aktiv von diesem Rohstoff-Superzyklus profitieren will, gehört an die Seite des Rohstoff-König.

Jetzt hier informieren, und den "Rohstoff-König" abonnieren, um von exklusiven Empfehlungslisten, einer gewaltigen Trefferquote und tiefgehenden Analysen zu profitieren!

Sehr herzlich laden wir Sie hier zudem ein, sich über unseren kostenfreien Report eigenes Wissen anzueignen, um unsere Trades besser nachvollziehen zu können: