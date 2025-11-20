© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

Michael Burry hat die SEC-Registrierung von Scion Asset Management beendet, bleibt aber aktiv. Während er sich von regulatorischem Ballast befreit, zeigen neue Positionen, dass er weiter klare Wetten auf den Markt setzt.Michael Burry bleibt trotz des Rückzugs von Scion Asset Management aus der Registrierung bei der Securities and Exchange Commission weiter an den Märkten aktiv. Das berichtet Bloomberg. In einer E-Mail erklärte Burry, die jüngste Version von Scion habe "im Wesentlichen als Fonds für Freunde und Familie" gedient und sei nie darauf ausgerichtet gewesen, Kapital von außen einzuwerben. Er betonte: Ich habe ihn nicht vermarktet oder so behandelt, wie es die meisten tun. Ich …