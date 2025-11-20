© Foto: Elisabeth Hoiberg - imageBROKER.com

Die Jagd nach Arktis-Rohstoffen nimmt rasant Fahrt auf und neue Funde strategisch wichtiger Metalle könnten die Kräfteverhältnisse an den Märkten schon bald grundlegend verändern. Diese Aktien könnten profitieren. Der Wettlauf um die Bodenschätze der Arktis wird zum Börsenthema und rückt mehrere gelistete Unternehmen in den Fokus internationaler Investoren. Während Staaten wie die USA, Kanada und Russland ihren Einfluss in der Region ausbauen, wittern Rohstoffkonzerne enorme Chancen bei seltenen Erden, Spezialmetallen und strategischen Mineralien. Besonders im Rampenlicht steht Grönland. Der politische Druck, Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien zu brechen, hat das Interesse an …