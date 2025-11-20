Die US-Börsen geben am Donnerstag deutlich ab - insbesondere Tech-Aktien stehen unter Druck. Besonders übel erwischt es dabei die Papiere von Palo Alto, sie verlieren mehr als sieben Prozent, nachdem der Konzern bereits am Vorabend seine Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht hatte.Im abgeschlossenen Quartal erzielte Palo Alto einen Umsatz von 2,47 Milliarden Dollar, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und leicht über den Erwartungen. Das Produktgeschäft wuchs um 23 ...

