Frasca International, Inc., ein Unternehmen von FlightSafety International und führend im Bereich der Flugsimulation, gab heute die Einführung von VITAL FVS 100 bekannt, der nächsten Entwicklungsstufe seiner Visualsystem-Technologie. Aufbauend auf der bewährten TruVision-Global-Plattform wurde VITAL FVS 100 mit der Unreal Engine von Epic Games entwickelt und bietet bisher unerreichte Realitätsnähe, Skalierbarkeit und Innovation für das Pilotentraining.

Das durch die Unreal Engine unterstützte VITAL-FVS-100-System führt bedeutende Fortschritte bei der visuellen Detailtiefe und Trainingsrealität ein und erweitert die Fähigkeiten von Frasca als einem führenden Entwickler von sowohl Flugsimulatoren als auch von Pilotentrainingsgeräten. Das neue System umfasst physikalisch basierte Darstellungen, erweiterte Lichteffekte und ein neues volumetrisches Wolkenmodell, das dynamische sowie wetterreiche Umgebungen erzeugt. Die Geländedarstellung bietet nun eine Abdeckung mit einer Auflösung von einem Meter für die zusammenhängenden Vereinigten Staaten und Hawaii, dazu erweiterte globale Datensätze zu Gebäuden in Europa sowie bewaldeten Regionen. Zusätzlich sorgen verbesserte Partikeleffekte für naturgetreue Darstellungen von Phänomenen wie Rauch und Feuer. Reflexionen von Landebahnlampen sowie die Unterstützung von virtueller und gemischter Realität erweitern das immersive Pilotentrainingserlebnis.

"Frascas Visualsystem der nächsten Generation hebt die Simulation von Realismus auf ein neues Niveau", sagte John Frasca, Präsident von Frasca International. "Piloten, die auf dieser Plattform trainieren, erleben visuelle Darstellungen und Umgebungen, die immersiver sowie realistischer sind und zu einer stärkeren Vorbereitung auf reale Situationen beitragen."

Zwei der führenden Luftfahrtuniversitäten des Landes, die Embry-Riddle Aeronautical University sowie die Liberty University, gehören zu den ersten Einrichtungen, welche die neue Technologie übernehmen. Beide stellen ihre Frasca-Systeme von TruVision Global auf die neue VITAL-FVS-100-Plattform um, sodass ihre Studierenden Zugang zu den fortschrittlichsten Trainingsumgebungen erhalten, die heute verfügbar sind.

Da Frasca seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Simulation mit modernster Gaming-Technologie kombiniert, setzt das Unternehmen einen neuen Standard beim Pilotentraining, der reale Flugbedingungen mit unübertroffener Genauigkeit abbildet sowie gleichzeitig die Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung schafft.

Über Frasca International, Inc.

Frasca, ein Unternehmen von FlightSafety International Inc., ist seit 1958 ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Flugsimulation. Mit dem Anspruch an Innovation und exzellente Pilotenausbildung liefert Frasca Simulationslösungen an Fluggesellschaften, Pilotentrainingsorganisationen, Universitäten und militärische Kunden weltweit.

