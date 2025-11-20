MP Materials steigt rasant und zählt zu den Top-Performern des Jahres. Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial durch staatliche Preisgarantien, vertikale Integration und die strategische Rolle in der US-Lieferkette.Goldman Sachs rechnet mit einem anhaltenden Höhenflug der Aktie von MP Materials. Die Bank empfiehlt das Seltenerdmetall-Unternehmen zum Kauf. Das zwölfmonatige Kursziel liegt bei 77 US-Dollar pro Aktie und entspricht einem möglichen Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 275 Prozent gestiegen. Analyst Brian Lee hob die besondere Stellung des Konzerns hervor: MP ist der größte Produzent Seltener Erden in der …

